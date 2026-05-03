Αχαΐα: Εκτροπή οχήματος με τραυματισμό στο δρόμο Ματαράγκας- Κεφαλαϊϊκων

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Δυτική Αχαΐα, στο δρόμο που συνδέει τη Ματαράγκα με τα Κεφαλαϊϊκα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβαίνοντος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.
