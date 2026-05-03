Μάιος-ρεκόρ: Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από το 1890 - Επιστήμονες συνδέουν το φαινόμενο με την κλιματική κρίση

Χιονόπτωση, χιονοθύελλα, ηλιοφάνεια, χιονόνερο και πυκνή ομίχλη ήταν το καιρικό «μενού» της Κυριακής στα Καλάβρυτα, με το τοπίο να έχει μεταμορφωθεί σε μαγευτικό χειμωνιάτικο σκηνικό.

Κόσμος έκανε ορειβατικό σκι και ορειβασία στην κορυφή του Χελμού, ενώ νωρίτερα οικογένειες απόλαυσαν το χιόνι μαζί με τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του χιονοδρομικού κέντρου, από τη Δευτέρα αναμένεται μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα το λευκό τοπίο να υποχωρήσει και τα τελευταία χιόνια της φετινής περιόδου να λιώσουν οριστικά.

«Η χαμηλότερη μεγίστη από το 1890»

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου, όμως ο καιρός θυμίζει καταχείμωνο. Για να βρουν ανάλογες καιρικές συνθήκες, οι επιστήμονες χρειάστηκε να ξεσκονίσουν τα αρχεία τους: οι εικόνες με το πυκνό χιόνι στον ορεινό όγκο της χώρας παραπέμπουν στο 1987, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μας πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω, στο 1944, όταν καταγράφηκε η ψυχρότερη Πρωτομαγιά στην ιστορία.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, η μέγιστη θερμοκρασία στο Θησείο έφτασε μόλις τους 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί για την ημερομηνία αυτή από το 1890. «Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών. Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση» δήλωσε η Διευθύντρια Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δήμητρα Φούντα.

Στον Παρνασσό, το σκηνικό δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη: χιονοπτώσεις και ομίχλη κάλυψαν τα πάντα, δημιουργώντας καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται ομαλά, καθώς οι αρχές έχουν καθαρίσει τους δρόμους, ωστόσο οι αντιολισθητικές αλυσίδες παραμένουν απαραίτητες. Πολύ πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε επίσης στη Ζήρεια Κορινθίας, όπου ο δρόμος για το χιονοδρομικό κέντρο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω του μεγάλου ύψους χιονιού. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, αρκετός κόσμος -οικογένειες με παιδιά και παρέες- έσπευσε στο σημείο για να απολαύσει το εντυπωσιακό τοπίο, με τις συνθήκες ωστόσο να γίνονται όλο και πιο δύσκολες όσο περνούσαν οι ώρες.