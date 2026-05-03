Κυπαρισσία: Ανήλικος με πατίνι τραυμάτισε 11χρονο- Αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό 11χρονου σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισσίας, την ώρα που το παιδί έπαιζε στον χώρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε γονέας, άλλο παιδί που κινούνταν με πατίνι έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του γονέα, ο 11χρονος αναμένεται να υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το gargalianoionline.gr.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε σε έναν δημόσιο χώρο όπου καθημερινά κινούνται και παίζουν παιδιά. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης των πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους και χώρους με αυξημένη παρουσία πεζών.

Η χρήση πατινιών, ιδιαίτερα από παιδιά, απαιτεί προσοχή, επίβλεψη και σαφείς κανόνες. Η ταχύτητα, η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού και η κίνηση ανάμεσα σε πεζούς μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και όταν το περιστατικό ξεκινά ως παιχνίδι.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όπου ανήλικος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι. Η υπόθεση εκείνη υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η αδιαφορία, η έλλειψη κανόνων και η ανοχή σε επικίνδυνες συμπεριφορές δεν μπορούν να συνεχιστούν.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την ηλικία των χρηστών, την ταχύτητα και τους χώρους κυκλοφορίας. Ωστόσο, πέρα από τη νομοθεσία, κρίσιμο παραμένει το ζήτημα της καθημερινής ευθύνης, τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς. Οι δημόσιοι χώροι δεν μπορούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα ως χώροι ταχύτητας, όταν γύρω υπάρχουν μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και πεζοί. Χρειάζεται ενημέρωση, προσοχή και ουσιαστικός έλεγχος, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά που μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες.