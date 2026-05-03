Φυλακές Νιγρίτας: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή

Μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων
ΝΕΟΤΕΡΟ: Διπλό θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας Σερρών, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων.
Η ένταση ξέσπασε αρχικά ανάμεσα σε δύο άτομα και γρήγορα κλιμακώθηκε, καθώς στη συμπλοκή ενεπλάκησαν και άλλοι κρατούμενοι.
Οι βασικοί εμπλεκόμενοι βρίσκονταν στο πειθαρχείο λόγω του παρελθόντος τους. Παρά την προσπάθεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων να παρέμβουν, τα γεγονότα εξελίχθηκαν με ταχύτητα.
Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ενώ ένας ακόμη διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου αργότερα κατέληξε.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.
Πρώτη Ενημέρωση: Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός φυλακισμένου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους τραυματίες ή για το πώς έχασε ο κρατούμενος τη ζωή του.
Οι συνθήκες του θανάτου του κρατούμενο είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.
