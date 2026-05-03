ΠΑΣΟΚ: Περιοδεία στα Τριπόταμα Αχαΐας από τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη- ΦΩΤΟ

Στα Τριπόταμα και τα γειτονικά χωριά των ενοτήτων Παίων και Αροανίας μετέβη χθες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, συναντώντας κατοίκους που ζουν μόνιμα στην περιοχή και ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, αναφέρει: "Δεν είναι πάντα εύκολο να βρισκόμαστε με τους κατοίκους που μένουν μόνιμα στα Τριπόταμα και στα γειτονικά χωριά των ενοτήτων Παιων & Αροανίας.

Χθες το μεσημέρι είχαμε την χαρά να συναντηθούμε μαζί τους στο καφέ Square και να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητα τους και να ακούσουν από τον ευρωβουλευτή μας Γιάννη Μανιάτη το πρόγραμμα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Η εγκατάλειψη της εθνικής οδού 111, οι ελλείψεις μόνιμων γιατρών στο κέντρο υγείας & η απαξίωση της επαρχίας ήταν τα κύρια ζητήματα που έθεσαν όσοι πήραν το λόγο.

Δεν υπάρχουν κάτοικοι δύο ταχυτήτων στο νομό μας, όλοι ανεξαιρέτως της απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και τις δομές που διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής".