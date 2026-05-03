Λευκάδα: Τρεις τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων πριν την πλωτή γέφυρα

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3/5), στην περιοχή της πλωτής γέφυρας, πριν την είσοδο στη Λευκάδα, από την πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ.
Πρόκειται για μετωπική σύγκρουση και στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό οδηγού, σύμφωνα με το ilefkada.gr.
Τρία άτομα, οι δύο οδηγοί και η συνοδηγός του ενός, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λευκάδας για τις πρώτες βοήθειες.
