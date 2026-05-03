Βροχές στην Πάτρα και χιόνια στα Καλάβρυτα – Χειμωνιάτικο σκηνικό στην καρδιά της άνοιξης

Άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες από τις επόμενες ημέρες
Με βροχές και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες περνά η Κυριακή 3 Μαΐου στην Πάτρα, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε μεγάλο μέρος της χώρας επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενισχυμένους βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 16 βαθμούς στη νότια Ελλάδα.
Την ίδια ώρα, εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τα ορεινά της Αχαΐας, καθώς στα Καλάβρυτα και σε άλλες ορεινές περιοχές της χώρας σημειώνονται ακόμη και χιονοπτώσεις, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για την εποχή . Η ψυχρή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα έχει φέρει θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν σε μεγάλα υψόμετρα και εικόνες που παραπέμπουν σε χειμώνα.
Στα λευκά ο Χελμός… μέσα στον Μάιο- 15+ φωτογραφίες από την χιονισμένη Αχαΐα
Φρέσκο χιόνι έπεσε τις τελευταίες ώρες και στην κορυφή του Παναχαϊκού όρους
Ωστόσο, το σκηνικό αυτό δεν θα διαρκέσει για πολύ. Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο ήπιες συνθήκες, ενώ μέσα στην εβδομάδα ο υδράργυρος θα κινηθεί σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα, θυμίζοντας ξανά άνοιξη .
Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοια φαινόμενα, αν και σπάνια, δεν είναι πρωτοφανή, καθώς ψυχρές αέριες μάζες μπορούν να προκαλέσουν χιονοπτώσεις ακόμη και τον Μάιο, κυρίως σε ορεινές περιοχές
