Υψηλές προσδοκίες για τον Εύμαχο Πάτρας

Νέα εποχή για τον ΑΣ Ευμαχος Πάτρας στις νέες τους Αθλητικές εγκαταστάσεις.

Την έναρξη λειτουργίας της νέας του έδρας ανακοίνωσε ο ΑΣ Ευμαχος Πάτρας, με στόχο την ανάδειξη αθλητών με έμφαση στον χαρακτήρα, την πειθαρχία και τη νοοτροπία νικητή.

Οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της οδού Μονής Ταξιαρχών 9 & Αρχ. Ιεροθέου και χαρακτηρίζονται από τον σύλλογο ως ασφαλείς, σύγχρονες και επαγγελματικές.

Ο Εύμαχος Πατρών απευθύνεται σε αθλούμενους κάθε επιπέδου, από αρχάριους έως επαγγελματίες αθλητές, προσφέροντας προγράμματα με καθοδήγηση έμπειρων προπονητών.

Στις δραστηριότητες του συλλόγου περιλαμβάνονται Muaythai, MMA, Boxing και Savate.

Επικεφαλής προπονητής ειναι ο Δήμος Ασημακόπουλος.