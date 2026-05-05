Το κομψό μα ποτέ βαρετό στιλ του David Beckham

«Κανείς ποτέ δε με συμβούλευσε για το πώς να ντύνομαι. Φορούσα και συνεχίζω να φοράω ό,τι μου αρέσει, χωρίς να με προβληματίζει η γνώμη τρίτων». «Θέλω να είμαι ο καλύτερος σε ό,τι και αν κάνω».

Αυτές οι δύο ατάκες του David Beckham, με την πρώτη να αναφέρεται ευθέως στο ντύσιμο και την εικόνα του και τη δεύτερη εμμέσως και σε αυτά, θα μπορούσαν να συνοψίσουν σε τρεις γραμμές το πώς θέλει να ντύνεται, αλλά κυρίως το πώς αντιλαμβάνεται το στυλ και τη μόδα.

Για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες και έτσι είναι πράγματι. Το στιλ του είναι μία ξεκάθαρα προσωπική υπόθεση που ναι μεν κρατά αποστάσεις από εκκεντρικές τάσεις, αλλά ενίοτε υιοθετεί όποιες του ταιριάζουν σε μικρές δόσεις, τόσο όσο για να χτίζει stylish looks.

Είναι άλλωστε από τα style icons της εποχής μας που δε θα δεις να υιοθετεί κραυγαλέα ντυσίματα για να προσελκύσει την προσοχή, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με άλλους celebrities. Θα τον δεις όμως να είναι πάντα προσεγμένος, ακόμα και αν φοράει αθλητική φόρμα (η τελειομανία που αναβλύζει από τη δεύτερη ατάκα του).

Το ντύσιμο του Becks χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από τον συνδυασμό κλασικών, καθημερινών κομματιών, διαχρονικών σχεδίων και χρωμάτων με έναν τρόπο που είναι πάντα σύγχρονος και φρέσκος, αλλά και κομψός.

Καταφέρνει να δείχνει cool ό,τι και αν φοράει, ακόμα και αν αυτό είναι ένα συντηρητικό σμόκιν, αποδεικνύοντας ότι το στυλ και η εικόνα που βγάζουμε προς τα έξω έχει να κάνει περισσότερο με το αυτό που νιώθουμε, τη διάθεση και τη γενικότερη στάση μας απέναντι στα πράγματα.

Με αφορμή τα 51α γενέθλιά του –γεννήθηκε σαν σήμερα, 2 Μαΐου του 1975-, αποκωδικοποιούμε το μίνιμαλ στυλ του David Beckham που ανέκαθεν πατούσε πάνω σε κλασικές αξίες με ρετρό και σύγχρονα twists.

Φορώντας καλό κοστούμι



Λιτός, κομψός, κλασικός. Έτσι δείχνει ο Becks όταν ντύνεται επίσημα. Επιλέγει κλασικά κοστούμια ή σμόκιν, τόσο σε χρώμα, όσο και σε γραμμή, παρομοίως πουκάμισα και παπούτσια ώστε να αποπνέει η εμφάνισή του κύρος, φινέτσα και καλαισθησία.

Πετυχαίνοντας το mix & match στο tailoring



Όταν όμως η περίσταση δεν απαιτεί ένα αυστηρό formal look, δε διστάζει να χτίσει το δικό του, αποφεύγοντας και πάλι τις υπερβολές. Μπορεί να φορέσει λευκά, μίνιμαλ sneakers αντί για τα κλασικά δετά δερμάτινα ή ένα μονόχρωμο T-shirt ή ελαφρύ πουλόβερ αντί για πουκάμισο και γραβάτα ή ακόμα και ένα διαφορετικού χρώματος, υφάσματος και σχεδίου blazer από το παντελόνι, σπάζοντας το σεταρισμένο κοστούμι.

Υιοθετώντας τη μονοχρωμία, παίζοντας με την τονικότητα









Ο Beckham γενικά αγαπά να ντύνεται με ένα χρώμα. Τα total black σύνολα για παράδειγμα, όσο πολυφορεμένα και αν είναι, είναι τα αγαπημένα του. Όταν όμως δε φοράει μαύρο από πάνω μέχρι κάτω, τι κάνει; Ποντάρει στην τονικότητα και στο tonal dressing ή ton sur ton. Διαλέγει ένα χρώμα και φτιάχνει ένα μονόχρωμο σύνολο, που αποτελείται από διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου χρώματος.

Κάνοντας μόδα το old school



Όπως προαναφέραμε, έχει αδυναμία στις κλασικές αξίες του αντρικού ντυσίματος, αλλά και στις ρετρό πινελιές. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει φέρει στα μέτρα του -και στο προσκήνιο της μόδας- το παλιομοδίτικο στυλ: από τα κοτλέ παντελόνια, τις γαλότσες, τα φλις γιλέκα και τις τραγιάσκες τότε που στην πρώτη καραντίνα ανέβαζε φωτογραφίες στο Instagram από την αγροτική του ζωή στη βρετανική επαρχία μέχρι τα στενά πλεκτά πόλο ζωσμένα μέσα από παντελόνια κοστουμιού, ένας συνδυασμός που μας ταξιδεύει πίσω στα 70s.

Επιλέγοντας τα σωστά αξεσουάρ



Ο Becks δίνει σημασία στη χρήση των αξεσουάρ (που δεν περιορίζονται στη γραβάτα, το παπιγιόν, τα μανικετόκομπα): από τα γυαλιά ηλίου μέχρι τα καπέλα, τους σκούφους και τα κασκόλ. Γνωρίζει ότι είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά σε κάθε εμφάνιση, casual ή formal και φροντίζει να επενδύει πάντα σε κλασικές αξίες.

Χτίζοντας κομψά αθλητικά σύνολα



Δεν είναι εύκολη υπόθεση να ντυθείς με αθλητική φόρμα και να είσαι κομψός. Πώς το πετυχαίνει εκείνος; Ποντάροντας στην ασφάλεια και τη στιβαρότητα των κλασικών χρωμάτων και των ποιοτικών υφασμάτων.

Αλλάζοντας κουρέματα με γνώμονα την ηλικία



Κι αν με το ντύσιμό του, ο David Beckham δεν είναι εκκεντρικός, με τα μαλλιά του είναι ακριβώς αυτό. Από τότε που μεσουρανούσε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα μέχρι σήμερα έχει δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα: τα έχει αφήσει μακριά, τα έχει πιάσει σε man bun (κότσο), τα έχει βάψει πλατινέ, έχει υιοθετήσει το καλτ μουλέτι, τα έχει ξυρίσει σχεδόν γουλί.

Πάντα όμως ό,τι και αν επέλεγε συμβάδιζε με την ηλικία του. Τον τελευταίο καιρό, έχει υιοθετήσει ένα διακριτικό fade κούρεμα, με τα μαλλιά στα πλαϊνά να είναι ελαφρώς τριμαρισμένα και πιο πυκνά και μακριά στην κορυφή. Όσο ο ίδιος ωριμάζει, ωριμάζει μαζί και το στυλ του, ακόμα και η φετιχιστική σχέση που έχει αναπτύξει με τα κουρέματα.

