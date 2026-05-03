Ημερίδα στην Πάτρα για τα funds και τα «κόκκινα δάνεια»

Ανοιχτή ημερίδα με θέμα «STOP στην αρπαγή της δημόσιας & ιδιωτικής περιουσίας – Funds: Παράνομες πρακτικές & Κόκκινα Δάνεια» διοργανώνεται την Κυριακή 10 Μαΐου στην Πάτρα, με στόχο την ανάδειξη ενός κρίσιμου κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος που αφορά χιλιάδες πολίτες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στο Ξενοδοχείο Δελφίνι και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, της Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και του Εμπορικός Σύλλογος Κεφαλλονιάς "Η Κράνη", με τη συμμετοχή της πρωτοβουλίας «Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ».

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι Νικόλας Φαραντούρης και Μαρία Ζαχαριά, καθώς και οι νομικός Γιώργος Ηλιόπουλος και ο οικονομολόγος Ανδρέας Παππάς, οι οποίοι θα αναλύσουν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και τη λειτουργία των funds.

Στο πάνελ συζήτησης θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Βαγενάς και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κεφαλλονιάς Μιχάλης Μαρκάτος.

Η ημερίδα περιλαμβάνει επίσης ανοιχτή συζήτηση και δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από το κοινό, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για πολίτες και δημοσιογράφους.