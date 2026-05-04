Με Τεντόγλου τα Βεργώτεια 2026 στην Κεφαλλονιά

Με σπουδαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διεξαχθούν τα φετινά Βεργώτεια, το Σάββατο 16 Μαΐου στο ανακαινισμένο στάδιο του Αργοστολίου, «Ανδρέας Βεργωτής». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες από 20 χώρες.

Ξεωχρίζει, ασφαλώς, η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει και το ρεκόρ αγώνων με 8.36 από το 2022. Ο Ολυμπιονίκης του μήκους θα πάρει μια πρώτη γεύση από αγώνες σε ανοιχτό στίβο το 2026, πριν ξεκνήσει την περιοδεία του στους αγώνες της σειράς Diamond League.

Πλην του Τεντόγλου, μαγνήτες για τους ντόπιους φιλάθλους θα ειναι δύο δικά τους παιδιά που ξεχώρισαν στον κλειστό στίβο, ο Χάρης Αλιβιζάτος (ύψος) και η Αποστολία Αντωνάτου (100 μ.).

Μετέχουν επίσης κορυφαία μέλη των εθνικών ομάδων στα σπριντ και τα εμπόδια, όπως η Ραφαέλα Σπανουδάκη και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (100 και 200 μ.), η Σοφία Ιωσηφίδου (100 μ. εμπόδια) και ο Λάμπρος Βολίκας (100 μ.). Παρούσα και η Σπυριδούλα Καρύδη στο μήκος.

Από τις συμμετοχές ξένων αθλητών και αθλητριών ξεχωρίζουν οι σπρίντερ, Κρέιβον Γκιλέσπι από τις ΗΠΑ, Ελιέσερ Ατζίμπι από τον Καναδά, και Έλιοτ Τζόουνς από τη Βρετανία. Σις γυναίκες, οι πιο γρήγορες είναι η Αϊμάρα Νασαρένο από τον Ισημερινό και η Αμερικανίδα Ταλίθα Τιγκς.