Αιγιάλεια: 54χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Τον αναζητούσαν συγγενείς – Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 54χρονος άνδρας σε περιοχή της Αιγιάλειας, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε μέσα στην οικία του από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν λόγω της απουσίας επικοινωνίας και τον αναζήτησαν.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο 54χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ τα έως τώρα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
