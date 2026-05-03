Αιγιάλεια: 54χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 54χρονος άνδρας σε περιοχή της Αιγιάλειας, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε μέσα στην οικία του από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν λόγω της απουσίας επικοινωνίας και τον αναζήτησαν.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 54χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ τα έως τώρα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.