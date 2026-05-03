Πανιώνιος - Απόλλων: Ο ευρωπαϊκός τελικός της ...Πάτρας!

Λιμαράκης, Παπάκος, Τρασάι, Ανδ. και Κ. Μπιτσάκος
Ύστερα από ένα δυναμικό παιχνίδι με πολλές αψιμαχίες εντός κι εκτός πισίνας, ο Απόλλων κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του Πανιωνίου με 15-13 στον μικρό τελικό του final-4 στο νεοσύστατο Conference Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (3/5) στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.
Ο ελληνικός «εμφύλιος» είχε δύο όψεις. Ο νεοσμυρνιώτικος σύλλογος ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ο Απόλλων Σμύρνης ανέβασε … στροφές, ήταν πιο αποτελεσματικός στην επίθεση και κατάφερε να πάρει τη νίκη και μαζί την τρίτη θέση στη διοργάνωση, που ήταν οικοδεσπότης.
Ο Απόλλων Σμύρνης σκόραρε δύο φορές στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ωστόσο οι «κυανέρυθροι» με όπλο την άμυνά τους έκαναν ένα σερί 3-0 και μετέτρεψαν το εις βάρος τους 4-3 σε 4-6. Μάλιστα, με αιχμές τους Ανδρέα Μπιτσάκο και Αλέξανδρο Γούνα διατήρησαν τη διαφορά μέχρι το ημίχρονο (7-9).
Το σκηνικό άλλαξε από το τρίτο οκτάλεπτο. Οι παίκτες του Τεό Λοράντου βελτιώθηκαν στον αμυντικό τομέα και με αιχμή τον Νίκο Γαρδίκα έφθασαν στο +2 (13-11) με την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου, με ένα σερί 6-2.
Ο Πανιώνιος προσπάθησε για την ανατροπή αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 13-12 και 14-13 μέχρι που άρχισαν οι αψιμαχίες σε μια φάση με πρωταγωνιστές τους Μανόλη Σολανάκη και Γρηγόρη Καπετανάκη, οι οποίοι αποβλήθηκαν με αντικατάσταση. Στη συνέχεια ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς «υπέγραψε» τη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης, για το τελικό 15-13.
ΑΡΩΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Στο φάιναλ φορ μετείχαν με τις ομάδες του Απόλλωνα και του Πανιωνίου πέντε πατρινοί πολίστες, πρώην άσοι του ΝΟΠ, που εδώ και καιρό μεταγράφηκαν στην Αθήνα.
Ο λόγος για τα αδέλφια Ανδρέα και Κωνσταντίνο Μπιτσάκο, τον Χριστόφορο Τρασάι, τον Γιάννη Παπάκο (ξεκίνησε στην ΝΕΠ) και τον Κώστα Λιμαράκιη, ενω εκτός αποστολής Πανιωνίου ήταν ένας ακομα Πατρινός, ο Νίκος Νταβλούρος της οιμάδας Νέων.
Αναλυτικά η συνεισφορά τους στους δύο ημιτελικούς
* Ντε Ακερ - Πανιώνιος 13-12. Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-2, 4-4, 4-2. Διαιτητές: Γιάκοβ Μπλάσκοβιτς (Κροατία), Κολομίνας Εζπόντα (Ισπανία)
ΝΤΕ ΑΚΕΡ (Μιστράντζελο): Βάλε, Μαρτίνι, Μπαρντούλα, Μπραγκαντίνι 2, Μακ Φάρλαντ 3, Καμποπιάνο 5, Πέιντερ 1, Μιλάκοβιτς, Έρντελι, Ντι Μούρο 1, Λούτσι 1, Ουρμπινάτι, Σαντίνι, Μπάροβιτς.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 2, Καρατζάς, Γιάννης Παπάκος, Σουζούκι 2, Ανδρέας Μπιτσάκος 2, Τακάτα, Μουρίκης 1, Γούνας 5, Κουκούνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Χριστόφορος Τρασάι.
* Χόνβεντ - Απόλλων 16-12. Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-4, 4-3, 3-3. Διαιτητές: Ιβαν Ράκοβιτς (Σερβία), Ζουλιέν Μπουρζ (Γαλλία).
ΧΟΝΒΕΝΤ (Σίβος): Σόμα, Κέβι 1, Μπεντζ 2, Βάντοβικς 4, Σούγκαρ 2, Βέκονι, Κις 1, Βίτσκοβιτς, Μοσκόβ 4, Εκλέρ 1, Σιμόν, Σεπφάλβι 1, Μάσερ, Ίμρε.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Λοράντος): Κώστας Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 2, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης Σολανάκης 3, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.
Ο τελικός
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15-13
Οκτάλεπτα: 4-6, 3-3, 6-2, 2-2
Διαιτητές: Ζουλιέν Μπουρζ (Γαλλία), Κολομίνας Εζπόντα (Ισπανία)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος , Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης. Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 3, Ρομποπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Καρατζάς 2, Παπάκος, Σουζούκι 2, Α. Μπιτσάκος 3, Τακάτα 1, Μουρίκης, Γούνας 3, Κουκούνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Τρασάι.
