Αίγιο: Δύο συλλήψεις για κλοπή με λεία 23.000 ευρώ – Είχαν παραβιάσει αποθήκη και καταστήματα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ημεδαπού από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, για υπόθεση που αφορά σειρά διαρρήξεων στο Αίγιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2026, οι δράστες φέρονται να παραβίασαν αποθήκη και να άνοιξαν οπή σε τοίχο δύο καταστημάτων, αφαιρώντας ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, σύμφωνα με την παθούσα, ανέρχεται περίπου στις 23.000 ευρώ.

Μετά από αστυνομική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος δράστης, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.