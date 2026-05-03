Πάτρα: Σύλληψη ανήλικης για απόπειρα κλοπής Ι.Χ. – Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας της

Στη σύλληψη μιας ανήλικης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, το βράδυ της 1ης Μαΐου 2026 στην Πάτρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη δύο ανήλικων συνεργών της, καθώς και της μητέρας της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι ενεργώντας από κοινού παραβίασαν σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο και αποπειράθηκαν να το αφαιρέσουν. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους, με αποτέλεσμα η μία ανήλικη να ακινητοποιηθεί στο σημείο, ενώ οι δύο συνεργοί της τράπηκαν σε φυγή.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η συλληφθείσα δεν διέθετε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Παράλληλα, σε βάρος της μητέρας της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.





