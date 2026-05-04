Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 5 Μαΐου 2026.

Κριός

Η σημερινή μέρα δίνει έμφαση σε μια σημαντική στροφή προς τον βαθύ συναισθηματικό μετασχηματισμό, την διαπροσωπική αρμονία και την επαγγελματική πειθαρχία. Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο θέμα διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και ευθυνών που σχετίζονται με την εργασία, και συνιστάται να διατηρήσετε την υπομονή σας. Η επιτυχία σήμερα εξαρτάται από την εξισορρόπηση της εσωτερικής σας ορμής με τις εξωτερικές πρακτικές λεπτομέρειες και τη σαφή επικοινωνία.

Ταύρος

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Δίδυμοι

Η μέρα δίνει έμφαση στη μετάβαση από την προσωπική αναστοχασμό και τη δημιουργική εξερεύνηση προς τις πρακτικές ευθύνες και τις διαπροσωπικές συνδέσεις. Υπάρχει μια σαφής αλλαγή στην ενέργεια, η οποία μεταβαίνει από την ήσυχη ενδοσκόπηση ή την απόλαυση στην ενεργό εμπλοκή με τον κόσμο. Είναι σημαντικό να εξισορροπήσετε τη συναισθηματική σας ευαισθησία με σαφή λογική και να χειριστείτε τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις με ωριμότητα.

Καρκίνος

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.

Λέων

Θα είστε σήμερα σε θέση και θα σας προσφερθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε ορισμένα τολμηρά βήματα προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Προχωρώντας με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, πιστοί στο πάθος και τους στόχους σας, θα καταφέρετε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει σαν στόχο, όσο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Παρθένος

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Ζυγός

Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Σκορπιός

Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…

Τοξότης

Θα πρέπει να αποφεύγετε σήμερα τις βιαστικές κινήσεις, την ματαιοδοξία και την αταξία στις υποθέσεις σας, να χρησιμοποιείτε τους χρηματικούς σας πόρους με φειδώ και να φέρεστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι μια πιθανή γνωριμία, εάν είστε αδέσμευτοι και αναζητάτε το άλλο σας μισό. Προγραμματισμένα ταξίδια, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μπορεί να παρουσιάσουν εμπόδια ή να αναβληθούν, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για πάν ενδεχόμενο.

Αιγόκερως

Η συσσωρευμένη ένταση της στιγμής μπορεί να σας οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, ξεσπάσματα αλλά και απότομες ή απερίσκεπτες αλλαγές κατεύθυνσης, ακόμη και σε ατυχήματα. Αποφύγετε συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε τελεσίδικη διακοπή σχέσεων. Δεν είναι η κατάλληλη εποχή για ριζικές αλλαγές και πειραματισμούς στην ζωή σας, εκτός και αν αυτές σας επιβληθούν.

Υδροχόος

Η μέρα σάς καλεί να χαλιναγωγήσετε τον ενθουσιασμό σας και να αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος λαθών λόγω ταχύτητας. Μια δουλειά που αξίζει να γίνει, πρέπει να γίνει σωστά, οπότε μην πιέζεστε από υποτιθέμενες προθεσμίες. Επικεντρωθείτε σε θέματα οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων που χρειάζονται οργάνωση. Είναι καλή στιγμή επίσης για συζητήσεις που αφορούν ακίνητα ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η αυτοπεποίθησή σας είναι ισχυρή, αλλά η ήπια προσέγγιση θα σας φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις συζητήσεις.

Ιχθείς

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.