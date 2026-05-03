«Patra»: Από το ατύχημα στην εκδήλωση στον Άραξο έως το ναυάγιο του 1976 – οι παράλληλες «σκιές» ενός ονόματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI με την ονομασία «Patra», η οποία κατέληξε σε ατύχημα με τραυματισμούς δημοσιογράφων, φωτογράφων και εικονοληπτών.

Την ίδια στιγμή, η ονομασία «Patra» έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς επανέρχονται ιστορικοί συνειρμοί που συνδέονται με την πορεία άλλων μέσων μεταφοράς που έφεραν το ίδιο όνομα.

Χαρακτηριστική είναι αναφορά που κυκλοφορεί σε δημόσιες παρεμβάσεις, σύμφωνα με την οποία το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Patra», πρώην «Kronprins Frederik», ναυπηγημένο το 1941 στη Δανία, μετονομάστηκε το 1976 και κατέληξε να βυθιστεί τον ίδιο χρόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, έπειτα από πυρκαγιά ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Τζέντα προς το Σουέζ.