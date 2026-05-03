"Λαβύρινθος": "Κινούμαστε χορεύοντας και περπατώντας" - Τα σχολεία γιόρτασαν τον Μάη

15 γυμνάσια και λύκεια του νομού Αχαΐας και η Μέριμνα παρουσίασαν μουσικοχορευτική παράσταση
Η αναγεννητική δύναμη της φύσης όπως μετουσιώνεται σε χορό και τραγούδι πλημμύρισε τη σκηνή Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Τετάρτη 29 Απριλίου τα σχολεία γιόρτασαν τον Μάη. Την άνοιξη, που πάντα έρχεται μετά το χειμώνα. Το φως, που πάντα ακολουθεί το σκοτάδι. Τη ζωή, που η σαρωτική της δύναμη αντιστέκεται στο θάνατο. 352 μαθητές, 48 εκπαιδευτικοί, 15 γυμνάσια και λύκεια του νομού Αχαΐας και η Μέριμνα παρουσίασαν τη μουσικοχορευτική παράσταση.
«Τρανός χορός που γένιτι»,
δημιούργημα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Λαβύρινθος – Κινούμαστε Χορεύοντας και Περπατώντας». Το δίκτυο «Λαβύρινθος», 29 χρόνια μετά τη γέννηση του, συνεχίζει να εμπνέει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την αγάπη και το σεβασμό απέναντι στον πλούτο του λαϊκού μας πολιτισμού. Και να διδάσκει πως με την ομαδικότητα και τη συνεργασία γίνονται τα πιο σπουδαία πράγματα.
Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΜΕΛΙΟ SCHOOL, 8ο ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ, ΓΕ.Λ. ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΓΕ.Λ. ΚΑΜΑΡΩΝ, ΓΕ.Λ. ΡΙΟΥ, 7ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ, 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι εκπρόσωποι της περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας αντιπεριφερειάρχες Αθλητισμού κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος και
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδρέας Φίλιας, η εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων κ.
Αθηνά Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Αχαΐας κ. Γεώργιος Παπατσίμπας, η Υπεύθυνη Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.
Αχαΐας κ. Ιωάννα Θωμοπούλου, Σχολικοί Σύμβουλοι.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του προγράμματος και τα σχολεία ευχαριστούν θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και ιδιαίτερα τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Μπούρα Χρήστο για την έμπρακτη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr