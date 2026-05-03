"Λαβύρινθος": "Κινούμαστε χορεύοντας και περπατώντας" - Τα σχολεία γιόρτασαν τον Μάη

Η αναγεννητική δύναμη της φύσης όπως μετουσιώνεται σε χορό και τραγούδι πλημμύρισε τη σκηνή Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Τετάρτη 29 Απριλίου τα σχολεία γιόρτασαν τον Μάη. Την άνοιξη, που πάντα έρχεται μετά το χειμώνα. Το φως, που πάντα ακολουθεί το σκοτάδι. Τη ζωή, που η σαρωτική της δύναμη αντιστέκεται στο θάνατο. 352 μαθητές, 48 εκπαιδευτικοί, 15 γυμνάσια και λύκεια του νομού Αχαΐας και η Μέριμνα παρουσίασαν τη μουσικοχορευτική παράσταση.

«Τρανός χορός που γένιτι»,

δημιούργημα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Λαβύρινθος – Κινούμαστε Χορεύοντας και Περπατώντας». Το δίκτυο «Λαβύρινθος», 29 χρόνια μετά τη γέννηση του, συνεχίζει να εμπνέει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την αγάπη και το σεβασμό απέναντι στον πλούτο του λαϊκού μας πολιτισμού. Και να διδάσκει πως με την ομαδικότητα και τη συνεργασία γίνονται τα πιο σπουδαία πράγματα.