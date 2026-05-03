Πάτρα: Δράση καθαρισμού στην Πλαζ από το Πανεπιστήμιο Πατρών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής η δράση καθαρισμού της παραλίας στην Πλαζ της Πάτρας, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής του αποστολής και της προώθησης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τις φοιτητικές ομάδες Έθεξις και Project Κα.Πα., καθώς και με τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, συγκεντρώνοντας εθελοντές που συμμετέχουν ενεργά στον καθαρισμό της παραλίας.

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που στοχεύουν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην κινητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των πολιτών γύρω από ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.