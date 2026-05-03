Πάτρα: Δράση καθαρισμού στην Πλαζ από το Πανεπιστήμιο Πατρών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φοιτητές και πολίτες ένωσαν δυνάμεις για μια πιο καθαρή παραλία και ένα βιώσιμο περιβάλλον
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής η δράση καθαρισμού της παραλίας στην Πλαζ της Πάτρας, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής του αποστολής και της προώθησης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τις φοιτητικές ομάδες Έθεξις και Project Κα.Πα., καθώς και με τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, συγκεντρώνοντας εθελοντές που συμμετέχουν ενεργά στον καθαρισμό της παραλίας.
Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που στοχεύουν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην κινητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των πολιτών γύρω από ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Μέσα από τη σημερινή πρωτοβουλία, δίνεται έμφαση όχι μόνο στον καθαρισμό της ακτογραμμής, αλλά και στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε δράσεις βιωσιμότητας.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, με το κάλεσμα να απευθύνεται τόσο στους φοιτητές όσο και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο καθαρής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης πόλης.
