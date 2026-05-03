ΕΣΗΕΠΗΝ για το ατύχημα στον Άραξο: «Δεν είναι ατυχές συμβάν, αλλά επικίνδυνη προχειρότητα»

Την έντονη αντίδρασή του για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αράξου ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων ( ΕΣΗΕΠΗΝ), προχωρώντας σε δημόσια καταγγελία κατά των υπευθύνων της διοργάνωσης.

Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους στο Αεροδρόμιο Αράξου, σκάλα επιβίβασης υποχώρησε, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και οπερατέρ να βρεθούν στο κενό από ύψος άνω των τριών μέτρων.

Από την πτώση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ αρκετοί ακόμη υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται δημοσιογράφος, εικονολήπτης και φωτογράφος.

Η Ένωση τονίζει πως το περιστατικό «δεν αποτελεί ένα απλό ατύχημα», αλλά αποτέλεσμα «προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης προχειρότητας», υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη σκάλα είχε υποδειχθεί από τους διοργανωτές ως σημείο λήψης για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Παράλληλα, γίνεται λόγος και για σημαντικές υλικές ζημιές, καθώς επαγγελματικός εξοπλισμός –κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα– καταστράφηκε, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους εργαζόμενους.

Η Ένωση Συντακτών δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψει την αντιμετώπιση των δημοσιογράφων ως «αναλώσιμων» και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και την απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών.

Τέλος, διαμηνύει ότι θα σταθεί στο πλευρό των τραυματισμένων συναδέλφων και θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων στα ΜΜΕ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση.

Η ανακοίνωση:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών με αφορμή το όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο του Αράξου ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ημέρα μνήμης και αγώνα για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων, καταγγέλλει δημόσια όσους είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης εκδήλωσης στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους, σκάλα επιβίβασης υποχώρησε, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα συνάδελφοι – δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και οπερατέρ – να βρεθούν στο κενό από ύψος άνω των τριών μέτρων.

Τρεις εξ αυτών τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι υπέστησαν μικροτραυματισμούς. Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται δημοσιογράφος, εικονολήπτης, και φωτογράφος.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι ένα «ατυχές συμβάν». Είναι το αποτέλεσμα προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης προχειρότητας. Οι ίδιοι οι διοργανωτές υπέδειξαν τη συγκεκριμένη σκάλα ως σημείο λήψης, ωθώντας τους συναδέλφους σε μια θέση που, τελικώς, αποδείχθηκε παγίδα. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη.

Πέραν του κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, καταγράφηκαν και εκτεταμένες φθορές στον επαγγελματικό εξοπλισμό των συναδέλφων, με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα να καταστρέφονται ολοσχερώς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο εργαζόμενους που ήδη δοκιμάζονται από τις συνθήκες του επαγγέλματος.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων δηλώνει ξεκάθαρα:

Δεν θα επιτρέψει να αντιμετωπίζονται οι δημοσιογράφοι ως αναλώσιμοι στο όνομα της «εικόνας» και της προβολής.

Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών σε όλους όσοι είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια της εκδήλωσης. Καμία συγκάλυψη, καμία υπεκφυγή.

Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι υποχρέωση. Και όποιος την αγνοεί, θα λογοδοτήσει.

Η Ένωση Συντακτών θα σταθεί στο πλευρό των τραυματιών συναδέλφων και θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους."