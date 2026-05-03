«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα

Το μεγάλο μουσικό γεγονός συγκέντρωσε 2.000.000 θεατές
Η Σακίρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προσέρχονται σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.
Η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Madonna το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα με τίτλο « Las Mujeres Ya No Lloran » ( οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε).
Η Κολομβιανή σταρ δήλωσε πως αναμένει αυτή η συναυλία στην Κοπακαμπάνα να είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.
Η εμφάνιση της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια), στον τοπικό τουρισμό. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο όπως μετέδωσε το Associated Press.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr