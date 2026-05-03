«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα

Η Σακίρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προσέρχονται σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.

Η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Madonna το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα με τίτλο « Las Mujeres Ya No Lloran » ( οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε).



Η Κολομβιανή σταρ δήλωσε πως αναμένει αυτή η συναυλία στην Κοπακαμπάνα να είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.