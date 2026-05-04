Καιρός: Ψυχρότερος από το κανονικό ο Απρίλιος 2026 στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Ένας από τους ψυχρότερους Απριλίους των τελευταίων ετών ήταν ο φετινός, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010.

Ο Απρίλιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.



Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Απρίλιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα: