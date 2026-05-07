Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Στις 7 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει την Ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος Σημείου του Τιμίου Σταυρού (επί Κωνσταντίου).
Επίσης, τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Ακακίου, Κοδράτου, Ιουβεναλίου, καθώς και του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτη.
Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει.
Κύρια Εορτή (7 Μαΐου):Ανάμνηση Σημείου Τιμίου Σταυρού: Θαυματουργή εμφάνιση του Σταυρού στον ουρανό της Ιερουσαλήμ το 346 μ.Χ.
Άγιοι που τιμώνται:Άγιος Κοδράτος και οι συν αυτώ.Όσιος Νείλος ο Νέος ο Μυροβλήτης (εύρεση λειψάνου).Άγιος Ακάκιος, Άγιος Ιουβενάλιος.Άγιος Μάξιμος.Όσιος Ταράσιος ο θαυματουργός.
Σημείωση: Το 2024, λόγω της Λαμπροτρίτης (αμέσως μετά το Πάσχα), οι εορτές αυτές μετατέθηκαν, αλλά σύμφωνα με το σταθερό εορτολόγιο (π.χ. 2026), είναι στις 7 Μαΐου
