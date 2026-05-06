Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Σήμερα, 6 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: Ιώβ (Δίκαιος Ιώβ ο Προφήτης) και Σεραφείμ (Όσιος Σεραφείμ που ασκήτευσε στο Όρος Δόμβου).
Ονόματα που γιορτάζουν:Ιώβ, Ιώβη, ΙωβίαΣεραφείμ, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμία, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα
Επίσης, η 6η Μαΐου είναι συχνά ημέρα εορτασμού της Μεσοπεντηκοστής (κινητή εορτή).
