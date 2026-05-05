Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Στις 5 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος (Νεοφανή) και του Αγίου Ειρηναίου.
Γιορτάζουν τα ονόματα:Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια
Εφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία
Ειρηναίος, Ρένος
Άλλες καθιερωμένες γιορτές (5 Μαΐου):Διεθνής Ημέρα ΜαιώνΕυρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης ΔιαβίωσηςΕυρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr