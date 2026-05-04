Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου

Στις 4 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο, γιορτάζουν η Αγία Πελαγία (Πελαγία, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγής), ο Όσιος Ιλάριος ο Θαυματουργός (Ιλάριος, Μέλια, Μελής) και η Αγία Μόνικα.

Κύριοι Εορτασμοί:Αγία Πελαγία: Μάρτυρας από την Ταρσό.Όσιος Ιλάριος: Θαυματουργός.Αγία Μόνικα: Μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου.

Άλλοι Άγιοι που τιμώνται:Όσιος Νικηφόρος (ηγούμενος της μονής Μηδικίου).Όσιος Αθανάσιος, Επίσκοπος Κορίνθου.Ανακομιδή λειψάνων του Αγίου Λαζάρου.

Επίσης, η 4η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Άσθμα.