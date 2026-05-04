Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Στις 4 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο, γιορτάζουν η Αγία Πελαγία (Πελαγία, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγής), ο Όσιος Ιλάριος ο Θαυματουργός (Ιλάριος, Μέλια, Μελής) και η Αγία Μόνικα.
Κύριοι Εορτασμοί:Αγία Πελαγία: Μάρτυρας από την Ταρσό.Όσιος Ιλάριος: Θαυματουργός.Αγία Μόνικα: Μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου.
Άλλοι Άγιοι που τιμώνται:Όσιος Νικηφόρος (ηγούμενος της μονής Μηδικίου).Όσιος Αθανάσιος, Επίσκοπος Κορίνθου.Ανακομιδή λειψάνων του Αγίου Λαζάρου.
Επίσης, η 4η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Άσθμα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr