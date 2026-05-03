Στα λευκά ο Χελμός… μέσα στον Μάιο- 15+ φωτογραφίες από την χιονισμένη Αχαΐα

Εικόνες χειμώνα από το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων που ξάφνιασαν κατοίκους και επισκέπτες
Ένα σπάνιο για την εποχή σκηνικό καταγράφουν οι εικόνες από τον Χελμό και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όπου η Πρωτομαγιά θύμισε περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη.
Το φωτορεπορτάζ αποτυπώνει χιονισμένα τοπία, δρόμους και δέντρα καλυμμένα στα λευκά, σε εικόνες που προκαλούν εντύπωση για την περίοδο.
Η αιφνίδια αλλαγή του καιρού δημιούργησε ένα εντυπωσιακό αλλά και ασυνήθιστο σκηνικό, που δύσκολα συναντά κανείς στις αρχές Μαΐου
