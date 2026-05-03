Στα λευκά ο Χελμός… μέσα στον Μάιο- 15+ φωτογραφίες από την χιονισμένη Αχαΐα

Ένα σπάνιο για την εποχή σκηνικό καταγράφουν οι εικόνες από τον Χελμό και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όπου η Πρωτομαγιά θύμισε περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη.

Το φωτορεπορτάζ αποτυπώνει χιονισμένα τοπία, δρόμους και δέντρα καλυμμένα στα λευκά, σε εικόνες που προκαλούν εντύπωση για την περίοδο.

Η αιφνίδια αλλαγή του καιρού δημιούργησε ένα εντυπωσιακό αλλά και ασυνήθιστο σκηνικό, που δύσκολα συναντά κανείς στις αρχές Μαΐου