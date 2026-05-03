Πάτρα: Καρέ-καρέ η φωτιά στην πρώην Pirelli

Δυνατές εικόνες καταγράφουν την έκταση και την ένταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον χώρο της πρώην Pirelli, στη Λεύκα Πατρών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στα καρέ του φωτορεπορτάζ αποτυπώνονται οι φλόγες που τύλιξαν τα αποθηκευμένα ελαστικά, οι πυκνοί μαύροι καπνοί που υψώθηκαν στην ατμόσφαιρα και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε ώρες, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη δυσκολία του έργου αλλά και την ένταση της στιγμής σε μία από τις πιο σοβαρές πυρκαγιές που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.