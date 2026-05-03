Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καρέ-καρέ η φωτιά στην πρώην Pirelli

Πάτρα: Καρέ-καρέ η φωτιά στην πρώην Pirelli

Οι εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις και σκέπασε τη Λεύκα με πυκνό καπνό

Δυνατές εικόνες καταγράφουν την έκταση και την ένταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον χώρο της πρώην Pirelli, στη Λεύκα Πατρών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στα καρέ του φωτορεπορτάζ αποτυπώνονται οι φλόγες που τύλιξαν τα αποθηκευμένα ελαστικά, οι πυκνοί μαύροι καπνοί που υψώθηκαν στην ατμόσφαιρα και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε ώρες, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη δυσκολία του έργου αλλά και την ένταση της στιγμής σε μία από τις πιο σοβαρές πυρκαγιές που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Pirelli Λεύκα Πατρών Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac ","Pirelli","\u039b\u03b5\u03cd\u03ba\u03b1 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
829691
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις