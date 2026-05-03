Μάιος σαν... Δεκέμβριος: 10 εκ. το χιόνι στην Πάρνηθα, στα λευκά Καλάβρυτα, Παρνασσός, Πήλιο και χαλάζι στην Κρήτη

Το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού θα επιμείνει μέχρι το βράδυ
Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου, σήμερα, ωστόσο η εικόνα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας αλλά και την Κρήτη θυμίζει περισσότερο Δεκέμβριο.
Τα περισσότερα από τα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν ντυθεί στα λευκά με το χιόνι να φτάνει τους αρκετούς πόντους σε ύψος ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης οι αυλές και οι δρόμοι άσπρισαν από το χαλάζι.
Στην Πάρνηθα το χιόνι ξεπερνάει τους 10 πόντους, όπως αναφέρει το Forecast Weather ενώ νιφάδες χιονιού πέφτουν και σε υψόμετρο 580 μέτρων, στο ύψος της Ροδόπολης.
Στα λευκά και η Πεντέλη αλλά και οι κορυφές του Υμηττού.
Μοναδικές εικόνες και σε Παρνασσό, Χάνια Πηλίου, στην ορεινή Κορινθία και τα Καλάβρυτα.
Την ίδια ώρα το Ηράκλειο της Κρήτης «ξύπνησε» με χαλάζι, έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους.
Αλλάζει ο καιρός από αύριο
Σήμερα, πάντως, είναι η τελευταία ήμερα της «χειμωνιάτικης» έναρξης του φετινού Μαΐου, με κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι οι ισχυροί βοριάδες που θα φτάσουν έως και 9 μποφόρ στα πελάγη, οι κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αλλά και τα χιόνια στα ορεινά.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ για να ακολουθήσει άνοδος της θερμοκρασίας που δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 30 βαθμούς από την Πέμπτη.
