Μάιος σαν... Δεκέμβριος: 10 εκ. το χιόνι στην Πάρνηθα, στα λευκά Καλάβρυτα, Παρνασσός, Πήλιο και χαλάζι στην Κρήτη

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου, σήμερα, ωστόσο η εικόνα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας αλλά και την Κρήτη θυμίζει περισσότερο Δεκέμβριο.

Τα περισσότερα από τα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν ντυθεί στα λευκά με το χιόνι να φτάνει τους αρκετούς πόντους σε ύψος ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης οι αυλές και οι δρόμοι άσπρισαν από το χαλάζι.

Στην Πάρνηθα το χιόνι ξεπερνάει τους 10 πόντους, όπως αναφέρει το Forecast Weather ενώ νιφάδες χιονιού πέφτουν και σε υψόμετρο 580 μέτρων, στο ύψος της Ροδόπολης.