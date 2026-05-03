Ο Τραμπ απειλεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νότια Φλόριντα πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις του: «Θα μειώσουμε πολύ τον αριθμό και θα προχωρήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη μείωση από τους 5.000».

Νέες ανησυχίες για το πού μπορεί να φτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τις σχέσεις του με την Ευρώπη, τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ τα ξημερώματα της Κυριακής ότι δεν θα αρκεστεί στην αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, αλλά, όπως είπε, «θα προχωρήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη μείωση»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Reporter: Why is the U.S. removing troops from Germany?<br><br>Trump: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5000.<a href="https://t.co/t8qAZCcU0Y">pic.twitter.com/t8qAZCcU0Y</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/2050711712869818800?ref_src=twsrc%5Etfw">May 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη και θεωρείται σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Όπως επισημαίνει η Tagesspiegel «αυτό είναι επίσης κρίσιμο για τη Γερμανία, τόσο υπό το πρίσμα της εύθραυστης αρχιτεκτονικής ασφαλείας της όσο και ως οικονομικός παράγοντας. «Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους το Σάββατο.

Πόσο σκληρά θα πλήξει αυτό το βήμα τη Γερμανία

Από καθαρά στρατιωτική άποψη, οι ειδικοί ασφαλείας θεωρούν ανεκτή τη μείωση του μεγέθους των στρατευμάτων: «Η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική», δήλωσε στην Tagesspiegel ο Κάρλο Μασάλα, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr στο Μόναχο.

Αντίθετα, η ανακοινωθείσα απόσυρση θέτει ένα πρόβλημα για τους Αμερικανούς: «Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές πού θα μεταφερθούν αυτά τα στρατεύματα: Θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα μετακινηθούν στην Ανατολική Ευρώπη;» λέει ο Μασάλα. «Στην τελευταία περίπτωση, θα προέκυπτε το παράδοξο αποτέλεσμα ότι ο Τραμπ, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήθελε να πλησιάσει τη Ρωσία, θα έκανε ακριβώς αυτό».

Ο Τόμας Κλάινε-Μπρόκχοφ, Διευθυντής του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (DGAP) και ειδικός στην διατλαντική πολιτική ασφάλειας, βλέπει «ένα αποτέλεσμα που περίμενε να ξεκινήσει. Δεν πρόκειται μόνο για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, αλλά εδώ και καιρό για την αποδυνάμωση ή ακόμα και το τέλος του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ σχεδόν - τουλάχιστον ρητορικά - αποσύρθηκε από το ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών το 2018».

Αυτή η χαλαρή στάση, γράφει η γερμανική ιστοσελίδα, είναι κατανοητή καθώς ακόμη και μετά την απόσυρση η Γερμανία θα φιλοξενούσε ακόμα τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών στρατευμάτων παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ δύσκολα θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια μόνιμη και μεγάλης κλίμακας απόσυρση από τη Γερμανία. Η βάση είναι απλώς πολύ σημαντική για τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις. Άλλωστε, η παρουσία των ΗΠΑ στο έδαφος είναι μερικές φορές ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας. Στο Ράμσταϊν, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ εκτός αμερικανικού εδάφους βρίσκονται περίπου 9.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού προσωπικού, των ντόπιων εργαζομένων και των οικογενειών τους, ο αριθμός των μελών της αμερικανικής κοινότητας εκεί ανέρχεται σε περίπου 50.000 έως 55.000. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ραλφ Χέχλερ, η οικονομική δύναμη των Αμερικανών εκτιμάται σε περίπου δύο δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Τραμπ ενέχει επίσης έναν στρατηγικό κίνδυνο σύμφωνα με τον Μασάλα: «Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο του 2024 μεταξύ του προκάτοχου του Μερτς, Όλαφ Σολτς, και του προκάτοχου του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, για την τοποθέτηση των Τομάχοκ και του Dark Eagle, μόλις τεθούν σε πλήρη λειτουργία, στο Μάιντς-Κάστελ, δεν ισχύει πλέον». Το Dark Eagle είναι ένα υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα του Αμερικανικού Στρατού, ενώ οι πύραυλοι Τόμαχοκ είναι ένα σημαντικό επιθετικό όπλο του αμερικανικού στρατού.

Αυτό το σχέδιο συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον το 2024 – και είχε ως στόχο την ενίσχυση της συμβατικής αποτροπής στην Ευρώπη. Τώρα, η ανάπτυξη ενός τάγματος εξοπλισμένου με συμβατικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2026, ακυρώθηκε ξαφνικά. «Αυτό δημιουργεί ένα κενό συμβατικών δυνατοτήτων που αποδυναμώνει την αποτροπή κατά της Ρωσίας» λέει ο Γερμανός ειδικός ο οποίος δεν θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ικανή να καλύψει το κενό: «Οι Ευρωπαίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους τον Ιούνιο του 2024 για να αναπτύξουν από κοινού πυραύλους κρουζ με βεληνεκές άνω των 2.000 χιλιομέτρων, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα τόσο μακριά. Η ανάπτυξη των αμερικανικών πυραύλων κρουζ προοριζόταν ως μια ενδιάμεση λύση, η οποία πλέον δεν είναι πλέον δυνατή. Κατά τη γνώμη μου, εδώ βρίσκεται το πραγματικά δύσκολο πρόβλημα όσον αφορά τα συμφέροντά μας ασφαλείας».