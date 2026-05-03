Αντιδρά μετά από 17 ημέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μυλωνάκης

Σημάδια βελτίωσης της υγείας του
Μια σκληρή μάχη εξακολουθεί να δίνει στην Εντατική ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον Γιώργο Μυλωνάκη, που εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος, οι γιατροί μείωσαν τα κατασταλτικά φάρμακα ακριβώς γιατί η κατάστασή του βελτιώνεται.
Στο πλευρό του βρίσκεται πάντα η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τον επισκέφθηκε το Σάββατο (02.05.2026) στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, ο Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει κάποιες αντιδράσεις, όπως ένα νεύμα ή μια κίνηση.
Διανύοντας την τρίτη εβδομάδα νοσηλείας του, ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως παλεύει με όλες του τις δυνάμεις, για να βγει νικητής από αυτή την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.
Καιρός: Χιόνια στα ορεινά και πολλά μποφόρ στο Αιγαίο – Έρχεται καλοκαίρι μέσα στην εβδομάδα
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία
Πάτρα: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην πρώην Pirelli – Παραμένει όχημα για τον φόβο αναζωπύρωσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr