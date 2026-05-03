Τουρκία: Έμπορος σκότωσε 26χρονη δικηγόρο αφού του έκανε μήνυση γιατί χρωστούσε €95.000 στην αδελφή της

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δολοφονία της 26χρονης δικηγόρου Χατισέ Κοτσαεφέ από τον έμπορο Χακί Τσετίν, ο οποίος χρωστούσε 95.000 ευρώ στην αδελφή της από την οποία είχε αγοράσει αχλάδια.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Τσετίν σκότωσε την νεαρή δικηγόρο αφού εκείνη είχε ξεκινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του για το χρέος.

Ο Τσετίν φέρεται να είχε απειλήσει τις δύο αδερφές τηλεφωνικά απαιτώντας να αποσύρουν τις νομικές διαδικασίες σε βάρος του, με την Κοτσαεφέ να απαντά αρνητικά και να διαμηνύει ότι θα συνέχιζε κανονικά.

Έτσι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο Τσετίν έστησε ενέδρα στις δύο αδελφές την ώρα που βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα τους και τον αδελφό τους έξω από αποθήκη που διατηρούσαν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Τσετίν πυροβόλησε μέσα από το αυτοκίνητό του πετυχαίνοντας την δικηγόρο στο στήθος και την αδελφή της στο γόνατο.