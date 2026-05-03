Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία

Λήγει σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Η λήξη της προθεσμίας έρχεται μετά την τρίτη κατά σειρά παράταση που δόθηκε, καθώς τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στο σύστημα, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης.

Το ενδιαφέρον των πολιτών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 340.000, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 300.000 επιταγών (vouchers) προς τους δικαιούχους.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός προσφέρει τη δυνατότητα επιδοτούμενων διακοπών σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών, από τις 18 Μαΐου 2026 έως και τα τέλη Ιουνίου 2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.