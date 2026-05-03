Πάτρα: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην πρώην Pirelli – Παραμένει όχημα για τον φόβο αναζωπύρωσης

Χωρίς ενεργό μέτωπο σήμερα – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική μετά τη χθεσινή μεγάλη κινητοποίηση στη Λεύκα
Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον χώρο της πρώην Pirelli στη Λεύκα Πατρών, ενώ στο σημείο παραμένει ένα πυροσβεστικό όχημα για την αποτροπή ενδεχόμενης αναζωπύρωσης.
Η εικόνα σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, μετά τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης που στήθηκε από την Πυροσβεστική, καθώς η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως λόγω των υλικών που καίγονταν.
Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων, όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα ελαστικά, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό ορατό από μεγάλη απόσταση
Η καύση των ελαστικών δυσχέρανε σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, καθώς απαιτήθηκε πολύωρη επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξε έντονη ανησυχία για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην περιοχή.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της φωτιάς εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, λόγω των επικίνδυνων καπνών.
Στο σημείο είχαν επιχειρήσει πυροσβεστικές δυνάμεις με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες και τις δύσκολες συνθήκες πρόσβασης, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.
Παρά τη σημερινή ύφεση της κατάστασης, οι αρχές διατηρούν παρουσία στον χώρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr