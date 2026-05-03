Πάτρα: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην πρώην Pirelli – Παραμένει όχημα για τον φόβο αναζωπύρωσης

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον χώρο της πρώην Pirelli στη Λεύκα Πατρών, ενώ στο σημείο παραμένει ένα πυροσβεστικό όχημα για την αποτροπή ενδεχόμενης αναζωπύρωσης.

Η εικόνα σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, μετά τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης που στήθηκε από την Πυροσβεστική, καθώς η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως λόγω των υλικών που καίγονταν.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων, όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα ελαστικά, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό ορατό από μεγάλη απόσταση