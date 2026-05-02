Πυρκαγιά στα Άνω Συχαινά: Η άμεση επέμβαση απέτρεψε τα χειρότερα

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Άνω Συχαινών στην Πάτρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο.
Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί και να απειλήσει την ευρύτερη περιοχή. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
ΦΩΤΟ: Βασιλης Καραπαπας
