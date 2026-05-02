Άγιος έρωτας: Ο Λεωνίδας συναντά επιτέλους τον Μαρκόπουλο

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη σειρά «Άγιος έρωτας» από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00 στον Alpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα:

Δευτέρα 4 Μαΐου

Ο Περικλής ετοιμάζεται να εξομολογηθεί στην Ελένη τον πραγματικό λόγο για τον οποίο βρίσκεται στο Δρομοκαΐτειο. Η Σοφία ζητάει τον πατέρα της, ενώ εκείνος συνεχίζει να μηχανορραφεί εναντίον της Θάλειας και ετοιμάζεται να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο Λεωνίδας, μετά από έντονη σύγκρουση με τον Νικόλαο, του βάζει δίλημμα ποιανού το μέρος θα πάρει.

Ο Τάσος καλεί τον Βαζούρα στο μαγαζί, έχοντάς του στήσει παγίδα. Ο Νικηφόρος έρχεται πιο κοντά με τη Μάρω, ενώ ο Ηλίας ξεκινάει τις συνεδρίες με την Ελένη.

Η Χλόη ανησυχεί για το μέλλον της σχέσης της με τον Νικόλαο, από τη στιγμή που ο Λεωνίδας είναι εναντίον της κι ορκισμένος πλέον εχθρός του πατέρα της. Η Θάλεια αποκαλύπτει στον Κυριάκο, στον Αντρέα και στη Χριστίνα την αλήθεια για την μητέρα του Παύλου και η συμμαχία τους δυναμώνει ακόμη πιο πολύ. Εν τω μεταξύ, η σχέση του Πέτρου και της Ειρήνης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, ενώ ο Λεωνίδας γνωρίζει τον Παύλο.

Τρίτη 5 Μαΐου

Ο Παύλος αιφνιδιάζεται όταν μαθαίνει πως ο Λεωνίδας, ο πατέρας του Νικολάου, επέστρεψε στη Στέρνα, αλλά γρήγορα καταλαβαίνει πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια του.

Την ίδια ώρα, ενώ ο Παύλος ετοιμάζει τα δικά του σχέδια, ο Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τον Λεωνίδα μακριά από επικίνδυνες αποφάσεις. Στο μεταξύ, η Δώρα και ο Αργύρης έρχονται ξανά κοντά και αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, παρά τις αντιδράσεις της Σμαρώς.

Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Αντρέα το παράτολμο σχέδιό της να παγιδεύσει τους Ιταλούς και τους συνεργούς τους, όμως εκείνος διαφωνεί έντονα και κινείται ύπουλα πίσω από την πλάτη της.

Παράλληλα, η απόπειρα διάρρηξης στο μαγαζί της Θάλειας και ο τραυματισμός του Τάσου προκαλούν αναστάτωση, ενώ η οικειοθελής παράδοση του Βαζούρα γεννά νέα ερωτήματα.

Καθώς ο φόβος για ένα νέο κύμα εγκληματικότητας απλώνεται στην πόλη, ο Παύλος εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να παρουσιαστεί ως σωτήρας της Στέρνας.

Τετάρτη 6 Μαΐου

Στην πλατεία της Στέρνας, ο Κυριάκος επιτίθεται δημόσια στον Παύλο, προκαλώντας τον πανικό και τα σχόλια του κόσμου. Παράλληλα, ο Παύλος ζητάει από τον Νικηφόρο να συνεργαστούν, ενώ λίγο αργότερα ζητάει από τον Τάσο την αλήθεια για την υποτιθέμενη διάρρηξη του Βαζούρα.

Ο Αντρέας προσπαθεί να κλείσει το μέτωπο με τους Ιταλούς με ένα δικό του σχέδιο, ενώ παράλληλα, η Στεργίου ανακαλύπτει ότι πίσω από όλες τις υποθέσεις με τα κοντραμπάντα του νομού βρίσκεται ο Αντρέας Ιωάννου. Ο Αργύρης ζητά από τη Σμαρώ την ευχή της για τη σχέση του με τη Δώρα, ενώ η Ελένη προσπαθεί να πείσει τον Ηλία να της δώσει την άδεια για να βγει ραντεβού με τον Περικλή.

Ο Λεωνίδας δείχνει να μαλακώνει με τη Χλόη και ο Νικόλαος ελπίζει ότι ο πατέρας του δε θα θέλει να σκοτώσει πια τον Παύλο. Η Χλόη ανοίγει την πόρτα και μένει άφωνη όταν έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρόσωπο του παρελθόντος…

Ενώ ο Σωτήρης, πιεσμένος, πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει αυτό που του ζήτησε ο Μαρκόπουλος, να σκοτώσει δηλαδή τον Βαζούρα, ή αν θα κάνει πίσω και θα επιλέξει επιτέλους να ομολογήσει τα πάντα στον Νικηφόρο.

Πέμπτη 7 Μαΐου

Η έλευση της Κικής στη Στέρνα, αλλάζει τις ισορροπίες. Προσπαθούν όλοι να την κρύψουν από τον Παύλο, την ώρα που η Δώρα ζητάει από τον Παύλο να τη συνοδέψει στην εκκλησία για το γάμο της.

Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της και παράλληλα, εκπλήσσεται από μια κίνηση του Λεωνίδα. Η έξοδος της Ελένης και του Περικλή εξελίσσεται ευχάριστα κι ο Ηλίας προσπαθεί να καταλάβει το πραγματικό κίνητρο της Ελένης. Η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την Κική, ενώ η Στεργίου προκαλεί νέες υποψίες στη Χριστίνα σχετικά με τον Αντρέα.

Ο Νικόλαος μαθαίνει έκπληκτος ότι η Δέσποινα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο νέο της πόστο και ανησυχεί. Εν τω μεταξύ, η αυτοκτονία του Σωτήρη σοκάρει και ο Νικηφόρος προσπαθεί να καταλάβει τι ώθησε τον χωροφύλακα σε μια τέτοια πράξη…