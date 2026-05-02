«Βαρυχειμωνιά» τον Μάιο: Ο Χελμός «πνίγηκε» στο χιόνι- ΦΩΤΟ

Χιόνι στο έδαφος, χιόνι στα δέντρα και χιόνι στους δρόμους
Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο έζησε η Ελλάδα την Πρωτομαγιά, με τη χώρα να αιφνιδιάζεται από μια απρόσμενη «βαρυχειμωνιά» που έφερε χιονοπτώσεις σε πλήθος περιοχών.
Το πιο εντυπωσιακό -και σύμφωνα με πολλούς «σοκαριστικό»- σκηνικό διαμορφώθηκε στον Χελμό και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όπου πυκνές χιονοπτώσεις μετέτρεψαν την άνοιξη σε εικόνα βαθιού χειμώνα. Χιόνι στο έδαφος, χιόνι στα δέντρα και χιόνι στους δρόμους, μια εικόνα που κανείς δεν περίμενε να δει τον Μάιο.
