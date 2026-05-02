Δικηγόρος 89χρονου «πιστολέρο»: «Έχει βηματοδότη- Είναι απάνθρωπο να παραμείνει στη φυλακή»

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση με τον 89χρονο «πιστολέρο» και το βίαιο περιστατικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο, με την πλευρά της υπεράσπισής του να προχωρά σε έναρξη νομικών διαδικασιών με στόχο την άμεση απελευθέρωσή του.

Παρά την έκδοση απόφασης για την προφυλάκισή του, ο δικηγόρος του, Βασίλειος Νουλέζας, προτάσσει επιτακτικά θέματα που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και την ανάγκη για ανθρώπινη αντιμετώπιση.

Ο κ. Νουλέζας, σε τοποθέτησή του στο MEGA, τόνισε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση του πελάτη του, δίνοντας έμφαση στο βεβαρημένο ιατρικό του παρελθόν.

«Στον 89χρονο εντολέα μου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης στην καρδιά του στο Νοσοκομείο “Αγία Όλγα” από τον Μάιο του 2021, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκα από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ενόψει των σοβαρών προβλημάτων υγείας και της προχωρημένης ηλικίας του, είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή υπό ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Είναι απάνθρωπο να κρατείται ένας άνθρωπος που διάγει το 90ό έτος της ηλικίας του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νουλέζας.

«Ο εντολέας μου επέλεξε έναν ανορθόδοξο και αξιόποινο τρόπο διαμαρτυρίας»

Συγχρόνως, ο νομικός εκπρόσωπος προσπάθησε να αντικρούσει τον χαρακτηρισμό του σκληρού εγκληματία για τον πελάτη του, σημειώνοντας: «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει το όπλο για να σκοτώσει. Ο εντολέας μου επέλεξε έναν ανορθόδοξο και αξιόποινο τρόπο διαμαρτυρίας, αλλά δεν είναι ύποπτος φυγής».

Επιπλέον, εξέφρασε τη σιγουριά του ότι μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης πραγματογνωμοσύνης, ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί σε ψυχιατρική δομή.