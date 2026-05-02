Δικηγόρος 89χρονου «πιστολέρο»: «Έχει βηματοδότη- Είναι απάνθρωπο να παραμείνει στη φυλακή»

Αποστάσεις κράτησε η κόρη του 89χρονου
Νέες εξελίξεις στην υπόθεση με τον 89χρονο «πιστολέρο» και το βίαιο περιστατικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο, με την πλευρά της υπεράσπισής του να προχωρά σε έναρξη νομικών διαδικασιών με στόχο την άμεση απελευθέρωσή του.
Παρά την έκδοση απόφασης για την προφυλάκισή του, ο δικηγόρος του, Βασίλειος Νουλέζας, προτάσσει επιτακτικά θέματα που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και την ανάγκη για ανθρώπινη αντιμετώπιση.
Ο κ. Νουλέζας, σε τοποθέτησή του στο MEGA, τόνισε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση του πελάτη του, δίνοντας έμφαση στο βεβαρημένο ιατρικό του παρελθόν.
«Στον 89χρονο εντολέα μου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης στην καρδιά του στο Νοσοκομείο “Αγία Όλγα” από τον Μάιο του 2021, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκα από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ενόψει των σοβαρών προβλημάτων υγείας και της προχωρημένης ηλικίας του, είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή υπό ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Είναι απάνθρωπο να κρατείται ένας άνθρωπος που διάγει το 90ό έτος της ηλικίας του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νουλέζας.
«Ο εντολέας μου επέλεξε έναν ανορθόδοξο και αξιόποινο τρόπο διαμαρτυρίας»
Συγχρόνως, ο νομικός εκπρόσωπος προσπάθησε να αντικρούσει τον χαρακτηρισμό του σκληρού εγκληματία για τον πελάτη του, σημειώνοντας: «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει το όπλο για να σκοτώσει. Ο εντολέας μου επέλεξε έναν ανορθόδοξο και αξιόποινο τρόπο διαμαρτυρίας, αλλά δεν είναι ύποπτος φυγής».
Επιπλέον, εξέφρασε τη σιγουριά του ότι μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης πραγματογνωμοσύνης, ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί σε ψυχιατρική δομή.
Το χρονικό της προφυλάκισης του 89χρονου
Παρά τις τοποθετήσεις της υπεράσπισης, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του κατηγορούμενου, στον οποίο αποδίδονται βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη οπλοφορία. Οι δικαστικές αρχές δεν έκαναν δεκτό τον ισχυρισμό περί «διαμαρτυρίας», κρίνοντας ότι οι επιθέσεις με το πυροβόλο όπλο, που προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ατόμων, ήταν σχεδιασμένες με πρόθεση.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 89χρονος δεν έδειξε μεταμέλεια, αναφέροντας με προκλητικό ύφος: «Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να μπορεί ο πολίτης να βρίσκει το δίκιο του».
Επίσης, παραδέχθηκε ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα από την επαρχία και πως ήταν προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο του εγκλεισμού του.
Η ίδια η κόρη του ηλικιωμένου διαχώρισε τη θέση της από τις ενέργειες του πατέρα της, επισημαίνοντας ότι η ηλικία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για πράξεις αυτοδικίας.
Την ίδια στιγμή, ο 89χρονος συνεχίζει να κρατείται στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνει να βρίσκεται σε μια δική του πραγματικότητα, περιγράφοντας στους αστυνομικούς στιγμές από τη ζωή του στο εξωτερικό και τις διακοπές του στη Μεσσηνία.
