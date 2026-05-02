Κρυφή κάμερα «έκαψε» 67χρονη στη Χίο- Συνελήφθη για κακοποίηση ηλικιωμένης

Νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης διερευνάται στη Χίο, έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της κατά της γυναίκας που την φρόντιζε.

Σύμφωνα με το politischios, όπου 82χρονη γυναίκα με άνοια φέρεται να έπεσε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από 67χρονη αλλοδαπή φροντίστρια που είχε αναλάβει τη φροντίδα της.

Η καταγγελία της οικογένειας, έπειτα από την αποκάλυψη μέσω κρυφής κάμερας

Η οικογένεια είχε αναθέσει τη φροντίδα της ηλικιωμένης στην 67χρονη, λόγω της ανάγκης για συνεχή επίβλεψη. Ωστόσο, παρατήρησε σημαντική επιδείνωση της κατάστασής της και έντονη υπνηλία.

Υπόνοιες για πιθανή χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική οδηγία οδήγησαν την οικογένεια στην τοποθέτηση κρυφής κάμερας. Σύμφωνα με την καταγγελία, καταγράφηκε περιστατικό βίας εις βάρος της ηλικιωμένης.

Συνελήφθη η 67χρονη -Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Μετά την καταγγελία, η 67χρονη συνελήφθη, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να ενισχύει τα ευρήματα της υπόθεσης κακοποίησης, σύμφωνα με τις αρχές.