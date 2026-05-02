Πάτρα: Επιστρέφει η άνοιξη- Έως 28 βαθμούς την Πέμπτη

Από το ασυνήθιστο κρύο του Σαββατοκύριακου, με βοριάδες έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ο καιρός περνά από τη Δευτέρα 4 Μαΐου σε ανοιξιάτικη τροχιά, με άνοδο της θερμοκρασίας, περισσότερη ηλιοφάνεια και σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.



Μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου, οι καιρικές συνθήκες δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογη μεταβολή. Το σκηνικό θα παραμείνει ψυχρό για την εποχή, με τοπικές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Παρόλα αυτά, από την Δευτέρα 4 Μαΐου, αλλάζει ο καιρός, με την θερμοκρασία να παρουσιάζει εκ νέου άνοδο και τους ανέμους να εξασθενούν. Η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα φτάσει περίπου τους 18 με 21 βαθμούς.

Έως τους 30 βαθμούς την Πέμπτη

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Την Τρίτη, οι μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιωτικά τμήματα θα κυμανθούν στους 22 με 24 βαθμούς.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 26 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 22 με 25 βαθμούς στα νησιά.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 24 με 27 βαθμούς στα νησιωτικά τμήματα.

Πιθανή θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική



Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, από τα τέλη της προσεχούς εβδομάδας και κυρίως από την Πέμπτη 7 Μαΐου προς την Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξάνονται οι πιθανότητες για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Το σενάριο αυτό συνδέεται με πιθανή μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες ενδέχεται να κινηθούν μέσω της κεντρικής Μεσογείου προς την Ελλάδα.

Αν η εξέλιξη αυτή επιβεβαιωθεί, οι θερμοκρασίες μπορεί να βρεθούν αισθητά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου.