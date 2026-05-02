Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάρο- Νεκρός 40χρονος οδηγός μηχανής

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πάρο, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 40χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει την ζωή του.
Σύμφωνα με το cyclades24, το ατύχημα σημειώθηκε, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.
