Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάρο- Νεκρός 40χρονος οδηγός μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πάρο, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 40χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει την ζωή του.



Σύμφωνα με το cyclades24, το ατύχημα σημειώθηκε, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.