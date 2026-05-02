Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ για αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία- Κερδισμένοι και χαμένοι

Σε νέα επίπεδα μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντοναλντ Τραμπ με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.



Απόφαση που έχει θορυβήσει της γηραιά ήπειρο η οποία ήδη βρίσκεται σε φάση πολεμικής αναδιοργάνωσης και στροφής στην πολεμική οικονομία, έχοντας παρόλα αυτά ως «βάση», την αμερικανική παρουσία.

Οι ΗΠΑ έχουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, με περισσότερους από 36.000 ενεργούς στρατιώτες να έχουν τοποθετηθεί σε βάσεις σε όλη τη χώρα από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πόσα είναι και πού βρίσκονται τα αμερικανικά στρατεύματα



Σήμερα, οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 36.400 στρατιώτες στη Γερμανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Δεδομένων Στρατιωτικών Ανθρώπινων Πόρων και οι στρατιώτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πάνω από 20 βάσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το CNNi, άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου εδρεύει σημαντικός αριθμός ενεργού προσωπικού των ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Ιταλία, με περισσότερους από 12.000 και το Ηνωμένο Βασίλειο, με λίγο πάνω από 10.000.

Υπάρχουν σχεδόν 4.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Ισπανία, αλλά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να τους αποσύρει λόγω της άρνησης της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση βάσεων εκεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Εκτός από το ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον Ψυχρό Πόλεμο, οι αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη έχουν διαδραματίσει ρόλο σε πολλαπλές κρίσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις σε αρκετές σημαντικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Ράμσταϊν στη Γερμανία, της RAF Lakenheath και της RAF Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Αβιάνο στην Ιταλία και του Lajes Field στις πορτογαλικές Αζόρες.

Τα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ και της Διοίκησης των ΗΠΑ στην Αφρική βρίσκονται στη Στουτγάρδη της Γερμανίας και υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στη Νάπολη και τη Σιγονέλα της Ιταλίας.

Η στρατηγική σημασία αυτών των βάσεων έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, αναφέρει ο Guardian. Από απλές στρατιωτικές θέσεις άμυνας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι βάσεις αυτές έχουν εξελιχθεί σε σημεία προετοιμασίας και υποστήριξης για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν και πιο πρόσφατα το Ιράν. Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι βάσεις αυτές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των αμερικανικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο.

«Προς το συμφέρον των ΗΠΑ η αμερικανική παρουσία»

Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Βερολίνο ότι «η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ».

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν αποτέλεσε έκπληξη.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη και επίσης από τη Γερμανία «ήταν προβλέψιμο», είπε.

Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Τραμπ είπε ότι ο Μερτς «έκανε απαίσια δουλειά» και είχε «προβλήματα κάθε είδους», συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων μετανάστευσης και ενέργειας. Ο Τραμπ έχει επίσης προτείνει την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι η εντολή για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία προήλθε από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Αυτή η απόφαση έρχεται μετά από μια ενδελεχή αναθεώρηση της θέσης των δυνάμεων του Υπουργείου στην Ευρώπη και αποτελεί αναγνώριση των απαιτήσεων και των συνθηκών στο θέατρο επιχειρήσεων», είπε.

«Αναμένουμε ότι η αποχώρηση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες».

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και της Γερουσίας εξέδωσαν σήμερα δήλωση στην οποία δηλώνουν «πολύ ανήσυχοι» για την απόφαση του Πενταγώνου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.

«Η Γερμανία έχει αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Προέδρου Τραμπ για μεγαλύτερη κατανομή των βαρών, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες και παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση, βάσεις και υπερπτήσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις για την υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσαν ο Γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο Βουλευτής Μάικ Ρότζερς.

Οι πρόεδροι προέτρεψαν το Πεντάγωνο να διατηρήσει τα αμερικανικά στρατεύματα παρόντα στην Ευρώπη μετακινώντας τα προς τα ανατολικά, όπου οι σύμμαχοι «έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις για να φιλοξενήσουν αμερικανικά στρατεύματα... ενισχύοντας παράλληλα την πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουν στην αποτροπή μιας πολύ πιο δαπανηρής σύγκρουσης από την αρχή».

Ο γερουσιαστής του Μισισιπή και ο βουλευτής της Αλαμπάμα δήλωσαν ότι «οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη στάση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη απαιτεί μια σκόπιμη διαδικασία αναθεώρησης και στενό συντονισμό με το Κογκρέσο και τους συμμάχους μας» και ότι αναμένουν από το Πεντάγωνο να συνεργαστεί με τις επιτροπές εποπτείας για την απόφαση.

Πως φτάσαμε στην απόφαση

Ο Τραμπ, μακροχρόνιος επικριτής της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, έχει επιτεθεί στους συμμάχους για την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ερωτηθείς την Πέμπτη αν θα σκεφτόταν επίσης να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία, ο Τραμπ απάντησε: «Πιθανότατα θα το κάνω - κοιτάξτε, γιατί να μην το κάνω;»

«Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν απαίσια», πρόσθεσε, επικρίνοντάς τους για την αντίδρασή τους στον πόλεμο στο Ιράν.

«Σε όλες τις περιπτώσεις είπαν, "Δεν θέλω να εμπλακώ"».

Ο Μερζ δήλωσε σε φοιτητές πανεπιστημίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν στρατηγική» και δεν μπορούσε να δει «ποια στρατηγική έξοδο» θα μπορούσαν να επιλέξουν.

«Οι Ιρανοί είναι προφανώς πολύ επιδέξιοι στις διαπραγματεύσεις, ή μάλλον, πολύ επιδέξιοι στο να μην διαπραγματεύονται, αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στην Ισλαμαμπάντ και μετά να φύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα», είπε.

Πρόσθεσε ότι «ολόκληρο το έθνος» «ταπεινώνεται» από την ιρανική ηγεσία.

Απαντώντας, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του Truth Social, όπου είπε ότι ο Μερτς πίστευε ότι ήταν «εντάξει για το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα» και «δεν ξέρει τι λέει».

«Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και από άλλες απόψεις!», έγραφε η ανάρτηση.

Ο Τραμπ έχει προτείνει στο παρελθόν μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.

Μόνο η Ιαπωνία φιλοξενεί μεγαλύτερη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων.

Το 2020, μια πρόταση για τη μετακίνηση 12.000 αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία είτε σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είτε πίσω στις ΗΠΑ μπλοκαρίστηκε από το Κογκρέσο και στη συνέχεια ανατράπηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τη Γερμανία ότι ήταν «αμελής» επειδή οι στρατιωτικές της δαπάνες ήταν πολύ κάτω από τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ.

Αλλά αυτό έχει αλλάξει δραματικά υπό την κυβέρνηση Μερτς.

Η Γερμανία προβλέπεται να δαπανήσει 105,8 δισεκατομμύρια ευρώ (91 δισεκατομμύρια λίρες) το 2027 - με τις συνολικές αμυντικές δαπάνες του χρόνου να φτάσουν το 3,1% του ΑΕΠ.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν την παρουσία των στρατευμάτων τους στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του σχεδίου του Τραμπ να μετατοπίσει την εστίαση της στρατιωτικής δέσμευσης των ΗΠΑ από την Ευρώπη στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη αφού ο Χέγσεθ μετέφερε στους Ρουμάνους ότι έπρεπε να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνά τους.

Η απόφαση αντιμετωπίστηκε με την αποδοκιμασία ορισμένων συναδέλφων του Τραμπ στο Κογκρέσο και την ανησυχία άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που είναι επιφυλακτικές απέναντι στη Ρωσία.