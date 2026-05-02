Πάτρα: «Δαμάστηκε» η φωτιά στην πρώην Pirelli- Η επιχείρηση συνεχίζεται - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Τα πληρώματα παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς η καύση των ελαστικών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την οριστική κατάσβεση. Η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, ωστόσο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπύρωσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, στον εξωτερικό χώρο του πρώην εργοστασίου, με δεκάδες λάστιχα να παραδίδονται στις φλόγες. Ψηλές φλόγες και πυκνός μαύρος καπνός -χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της καύσης ελαστικών- είχαν σκεπάσει τον ουρανό της περιοχής, καθιστώντας την πυρκαγιά ορατή από μεγάλη απόσταση.

Λόγω των πυκνών καπνών που απειλούσαν τους κατοίκους της περιοχής, ήχησε το 112 με σύσταση να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης που αντιμετώπισαν αρχικά στην εστία της φωτιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.