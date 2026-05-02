Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων- Τραυματίστηκαν δύο 15χρονοι

Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων- Τραυ...

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό τους

Δύο νεαροί τραυματίστηκαν έπειτα από συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 10 ανηλίκων που σημειώθηκε στο Περιστέρι.

Η συμπλοκή καταγράφηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς (01.05.2026) στην οδό Αϊδινίου, έπειτα από σήμα που έλαβε το κέντρο της Ελληνική Αστυνομία για επεισόδιο μεταξύ των ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στους ανήλικους προτάθηκε η διακομιδή τους σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο οι ίδιοι αρνήθηκαν.

Οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή πριν την άφιξη των αρχών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό τους και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή, υπάρχουν καταστήματα, με τους καταστηματάρχες και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά να φαίνονται φοβισμένοι από το περιστατικό.

Ειδήσεις Τώρα

Ηλεκτρικά πατίνια: Η «σκοτεινή» πλευρά της μόδας στους ανήλικους

Πύρινο θέαμα στη Λεύκα- Φλόγες κατακαίουν δεκάδες λάστιχα- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην πρώην Pirelli

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Περιστέρι Συμπλοκή ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03ad\u03c1\u03b9","\u03a3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03bf\u03ba\u03ae","\u0391\u039d\u0397\u039b\u0399\u039a\u039f\u0399"]
829663
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις