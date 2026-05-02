Πύρινο θέαμα στη Λεύκα- Φλόγες κατακαίουν δεκάδες λάστιχα- ΦΩΤΟ

Εικόνες που προκαλούν ανησυχία στη Λεύκα, όπου μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Pirelli.

Ψηλές φλόγες έχουν τυλίξει δεκάδες λάστιχα, με τη φωτιά να απλώνεται ανεξέλεγκτα στον εξωτερικό χώρο του πρώην εργοστασίου.

Πυκνός μαύρος καπνός -χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της καύσης ελαστικών- υψώνεται στον ουρανό και σκεπάζει την ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας ορατή την πυρκαγιά από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.