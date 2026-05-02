Πάτρα: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην πρώην Pirelli

Ήχησε το 112 για την πυρκαγιά μεγάλης έκτασης που μαίνεται στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, με δεκάδες λάστιχα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή είναι χαρακτηριστική, καθώς πυκνός μαύρος καπνός -αποτέλεσμα της καύσης των ελαστικών- έχει σκεπάσει τον ουρανό, καθιστώντας ορατή την πυρκαγιά από μεγάλη απόσταση και προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Fire at an industrial facillity in the area Lefka, of the regional unit of Achaia. Dangerous Smoke. Stay indoors, close doors and windows.

Follow the instructions of the Authorities Οδηγίες αυτοπροστασίας - Protective action guidelines: https://civilprotection.gov.gr /all-guidelines

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση και την ασφάλεια της περιοχής.