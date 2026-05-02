Πάτρα: Φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli- Μαύρος καπνός σκεπάζει την περιοχή- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

18.56: Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης μαίνεται στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, με δεκάδες λάστιχα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την καύση των ελαστικών έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες.

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ., καθώς και αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια της περιοχής. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, καθώς πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό, καθιστώντας ορατή την πυρκαγιά από μεγάλη απόσταση.