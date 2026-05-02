Πάτρα: Φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli- Μαύρος καπνός σκεπάζει την περιοχή- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
18.56: Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης μαίνεται στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, με δεκάδες λάστιχα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
Ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την καύση των ελαστικών έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες.
Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ., καθώς και αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια της περιοχής. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, καθώς πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό, καθιστώντας ορατή την πυρκαγιά από μεγάλη απόσταση.
Πρώτη Ενημέρωση 18.41: Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λεύκα Πατρών και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της Pirelli.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εστία της φωτιάς, με αποτέλεσμα να παραμένει αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, αν τα πύρινα μέτωπα αναπτύσσονται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν αναπτυχθεί τρία πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στην περιοχή. Η συνολική εικόνα, ωστόσο, παραμένει ακόμη υπό διαμόρφωση, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά στο σημείο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr