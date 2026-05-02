Ανεξήγητη εξαφάνιση επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Ερωτηματικά από το εγκαταλελειμμένο ταξί

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο Αλιβέρι, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να περιπλέκουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο αγνοούμενος μεταφέρθηκε με ταξί στην απομονωμένη παραλία «Πεθαμένος», όπου και καταγράφηκε η άφιξή του από κάμερες ασφαλείας.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή δεύτερου οχήματος, παρά το ότι μαρτυρία κάνει λόγο για άλλο ταξί που εμφανίστηκε λίγο αργότερα και φαινόταν να περιμένει κάποιον.

Νέα ερωτήματα για τη διαδρομή

Όπως ανέφερε η ίδια, μάρτυρας κατέθεσε στις Αρχές ότι είδε δεύτερο ταξί να σταθμεύει στην περιοχή μεσημέρι προς απόγευμα εκείνης της ημέρας. Το γεγονός ότι το όχημα δεν έχει αποτυπωθεί σε κάμερες δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διαδρομή που ακολούθησε.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί το ότι ο Σπύρος Ρέτσας δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, γεγονός που καθιστά ασαφές το πώς θα μπορούσε να καλέσει δεύτερο ταξί. Η σύζυγός του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η μετακίνηση να ήταν προσχεδιασμένη.

Οι έρευνες που ακολούθησαν ήταν εκτεταμένες, με τη συμμετοχή Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drone, δυτών και στελεχών του Λιμενικού, χωρίς να προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στην τύχη του επιχειρηματία.

Το νέο μυστήριο στην εξαφάνιση

Νέο μυστήριο προσθέτει και απόδειξη αγοράς που βρέθηκε αργότερα στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με την οικογένεια, είχε επισκεφθεί σούπερ μάρκετ λίγες ώρες πριν από την εξαφάνιση και είχε αγοράσει λιβάνι και καρβουνάκια, αντικείμενα που δεν εντοπίστηκαν ποτέ στο σπίτι ή αλλού.

Η σύζυγός του προσπαθεί να στηρίξει τα τέσσερα παιδιά της, τα οποία περιμένουν με αγωνία κάποιο νέο για τον πατέρα τους.

Συγκινημένη, απηύθυνε δημόσια έκκληση, ζητώντας να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να δοθούν απαντήσεις και να διαπιστωθεί τι συνέβη στον άνθρωπό τους.

«Αυτές οι καταστάσεις σε βρίσκουν σαν κεραυνός. Τα παιδιά δεν ανοίγονται και δεν μιλάνε γι’ αυτό που έχει συμβεί. Δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Θα ήθελα να πιστέψω ότι ο Σπύρος κάπου πήγε για να ηρεμήσει και, εν καιρώ, να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει. Να δώσει σημάδι στην οικογένειά του και ιδίως στα παιδιά μας που τον αγαπούν και τον περιμένουν», λέει.

«Δεν ήταν όνειρο ζωής για μένα να βγω στην εκπομπή. Αν και θαυμάζω την κυρία Νικολούλη, το κάνω γιατί δεν έχω άλλη λύση. Θέλω να μάθω τι συνέβη στον άνθρωπό μας. Το οφείλω στα παιδιά μου. Αύριο μεθαύριο θα μου πουν “μαμά, έφυγε ο μπαμπάς από το σπίτι. Δεν οφείλαμε να ψάξουμε παραπάνω;».