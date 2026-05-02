Άραξος: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος- Η ανακοίνωση

Τραυματίστηκαν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ σε τελετή της TUI στο αεροδρόμιο
Τραυματισμοί δημοσιογράφων, εικονοληπτών και φωτορεπόρτερ προκλήθηκαν την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.
"Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα: "Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.
Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος"
