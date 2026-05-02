Μίλησε για όλα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο- Τι αποκάλυψε στην απολογία του

Έχοντας ζητήσει και λάβει προθεσμία ο 89χρονος «πιστολέρο» οδηγήθηκε την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή όπου και απολογήθηκε για τις πράξεις του. Μετά την ολοκλήρωση της οποίας οδηγήθηκε στις φυλακές.

Απολογούμενος προφορικά ο 89χρονος, ξεκίνησε, όπως γράφει το in.gr αρνούμενος τις κατηγορία που του αποδίδεται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά αποδέχθηκε τις λοιπές αποδιδόμενες πράξεις. Στη συνέχεια αφηγήθηκε τη ζωή του εξ’ αρχής: «Αρνούμαι την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που μου αποδίδεται και την πράξη της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και αποδέχομαι τις λοιπές πράξεις. Συμπληρωματικά διευκρινιστικά σας αναφέρω ότι: Εργάστηκα ως μηχανικός στην Ελλάδα από το 1952-1958. Πήγα στρατιώτης από το 1959-1961 και από το 1962 έως το 1970 έμεινα στη Γερμανία, όπου εργάστηκα και σπούδασα για να μάθω τη γερμανική γλώσσα και έκανα και μερικά μαθήματα μηχανικής. Το 1970 πήγα στην Αμερική, όπου έμεινα για δυο χρόνια στο Κολοράντο και μετά στο Σικάγο, που συνέχισα να εργάζομαι στα μηχανουργεία. Το 2005 ήρθα μόνιμα στην Ελλάδα από το Σικάγο.»

Ο 89χρονος με καταγωγή από την Καλαμάτα, έδωσε λεπτομέρειες ενώπιον της ανακρίτριας για την διαδικασία της συνταξιοδότησής του.

«Πριν φύγω από την Αμερική, πήγα στο αμερικάνικο ΙΚΑ, έδωσα την κάρτα ενσήμων μου από τη Γερμανία και την Αμερική, καθώς και τα δυο βιβλιάρια του ΙΚΑ, που είχα από την Ελλάδα και μου είπαν ότι θα στείλουν όλα τα έγγραφα υπηρεσιακώς στο Ελληνικό ΙΚΑ.

Μου κράτησαν στην Αμερική τα βιβλιάρια και εγώ είχα μόνο φωτοαντίγραφα αυτών. Όταν ήρθα στην Ελλάδα επισκέφτηκα το ΙΚΑ και μου είπαν ότι τα χαρτιά δεν είχαν φτάσει ακόμα από την Αμερική. Μετά από κανά χρόνο με κάλεσαν σε μια επιτροπή στο ΙΚΑ στην Πλατεία Αττικής, όπου εμφανίστηκα και ένα μέλος της επιτροπής άντρας μου είπε: «Θέλεις εσύ ο γενίτσαρος να πάρεις σύνταξη από την Ελλάδα;». Εγώ θύμωσα τους είπα: «Μην με ξανακαλέσετε, γιατί θα σας βαρέσω τα κεφάλια στα γραφεία σας» και να απευθύνονται στο εξής στο δικηγόρο μου και έφυγα. Μετά από πέντε με έξι μήνες με ξανακάλεσαν και με έβαλαν να υπογράψω ένα χαρτί που δεν ήξερα τι ήταν.

Το χαρτί αυτό έγραφε, όπως ανακάλυψα εκ των υστέρων, ότι εγώ βεβαίωνα ότι είχα χάσει τα βιβλιάριά μου, το οποίο ήταν ψέμα, γιατί εγώ τα είχα παραδώσει στο αντίστοιχο ΙΚΑ της Αμερικής.

Στη συνέχεια κινήθηκα νομικά μέσω δικηγόρου και απευθύνθηκα στα διοικητικά δικαστήρια, όπου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε ότι είχε δίκιο το ΙΚΑ. Πήγα και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο επειδή δεν προσκόμισα ένα παράβολο των 150€, αυτό απέρριψε την προσφυγή μου, χωρίς να με ενημερώσουν τηλεφωνικά να το προσκομίσω. Μετά αποφάσισα να απευθυνθώ στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Έφτιαξα το φάκελο με τα έγγραφά μου και πήγα στις Βρυξέλλες και το έδωσα σε ένα δικηγόρο. Αυτός μου είπε ότι πρέπει να πάω στο Στρασβούργο.

Επέστρεψα στην Ελλάδα και ξαναπήγα το έτος 2018 περίπου για να πάω στο Στρασβούργο. Όταν έφτασα εκεί πήγα στο Δικαστήριο και έδωσα το φάκελο και το διαβατήριό μου σε έναν υπάλληλο εκεί και μου είπε ότι θα πάει στο αρμόδιο γραφείο να τα καταθέσει.

Μετά από λίγο κατέβηκε και μου έδωσε έναν αριθμό πρωτοκόλλου, όπου φαινόταν ότι τα χαρτιά μου είχαν κατατεθεί και τα είχαν παραλάβει. Μετά από 2-3 εβδομάδες μου έστειλαν από το Στρασβούργο μια φόρμα που έπρεπε να τη συμπληρώσω.

Εγώ την έδωσα στο δικηγόρο, τη συμπλήρωσε, την υπέγραψα και την έστειλα πίσω. Δυο φορές μου έστειλαν απάντηση ότι δήθεν δεν είχα υπογράψει τη φόρμα και έπρεπε να την ξανασυμπληρώσω και υπογράψω ξανά, παρόλο που εγώ την είχα ήδη υπογράψει. Την πρώτη φορά την ξαναέστειλα πίσω, τη δεύτερη φορά νευρίασα και τους απάντησα ότι εγώ είμαι λιοντάρι, μπήκα στη φωλιά των λύκων και θα τους γρατζουνίσω. Στη συνέχεια το Ελληνικό ΙΚΑ μου έκανε σαμποτάζ και έστειλε ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι είχα 32 ένσημα. Από το έγγραφο αυτό, το γερμανικό ΙΚΑ ήθελε να μου κόψει τη σύνταξη και να του επιστρέψω ό,τι χρήματα μου είχαν καταβάλει.

Κατόπιν παρεμβάσεων μου με δικηγόρο, τελικώς η σύνταξη δεν μου κόπηκε, αφού εγώ παρουσιάστηκα στην επιτροπή στη Γερμανία, η οποία μου είπε ότι το ελληνικό δημόσιο δεν δουλεύει και κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει το Ελληνικό ΙΚΑ.» συμπλήρωσε απολογούμενος ο 89χρονος.

«Ετσι αγόρασα τα όπλα»

Ο 89χρονος κατηγορούμενος απαντώντας στις ερωτήσεις της ανακρίτριας αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύτηκε τα όπλα της επίθεσης στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο: «Γύρω στο 2018 και ενώ είχαν προηγηθεί όλα αυτά πήγα στην Καλαμάτα, αγόρασα μια καραμπίνα από οπλοπωλείο, γύρισα στην Αθήνα και έστειλα ένα γράμμα στην Εισαγγελία, στο οποίο ενσωμάτωσα και την απόδειξη αγοράς της καραμπίνας και λέγοντάς τους πως αν δεν λύσουν το πρόβλημά μου θα τους τουφεκίσω. Μετά από καμιά βδομάδα, ήρθαν από το σπίτι μου αστυνομικοί και με μετέφεραν ακουσίως στο Δαφνί, όπου παρέμεινα για 23 ημέρες. Εκεί μου έκαναν πολλές εξετάσεις αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Εκείνη την εποχή μου κατέσχεσαν και την καραμπίνα που είχα αγοράσει. Μετά αφού εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, σκέφτηκα τι να πάω στο γηροκομείο, τι στη φυλακή. Προτίμησα να πάω στη φυλακή που είναι πιο νέοι άνθρωποι. Πήγα στο χωριό μου και ζήτησα από κάποιους … να μου φέρουν ένα περίστροφο και μια καραμπίνα. Μετά από καμιά βδομάδα μου έφεραν την καραμπίνα και τους έδωσα τα 1.500 ευρώ. Τους ζήτησα και ένα περίστροφο. Μου το έφεραν μετά από δυο βδομάδες μαζί με 20 σφαίρες και του έδωσα 2.000 ευρώ. Κάπου το 2020-2021 έφερα τα παράνομα όπλα στην Αθήνα, αρχικά στο σπίτι που είχα στην (οδό…) και στη συνέχεια, αφού το πούλησα το δικό μου σπίτι, στο σπίτι της ανιψιάς μου στην οδό (….) , όπου με φιλοξενούσε. Εγώ είχα αποφασίσει να πάω φυλακή.»

Φτάνοντας στην ημέρα της επίθεσης ο 89χρονος την περιέγραψε με απόλυτη ψυχραιμία και λεπτομέρειες: «Έτσι στις 28-04-2026 έφυγα από το σπίτι, κρέμασα την καραμπίνα στον ώμο, πήρα και το περίστροφο σε μια θήκη που είχα φτιάξει, πήρα και τη βαλίτσα με τα πράγματά μου, μπήκα σε ένα ταξί που είχα καλέσει και πήγα στο ΕΦΚΑ. Όταν έφτασα στον ΕΦΚΑ ζήτησα τη διευθύντρια να της μιλήσω.

Βγήκε ένας υπάλληλος με ρώτησε ποια διευθύντρια θέλω και αφού με νευρίασε πλησίασα προς το μέρος του, και έβγαλα την καραμπίνα. Αυτός μόλις με είδε έκανε πίσω. Εγώ σημάδεψα προς τα πλακάκια, περίπου ένα μέτρο μπροστά του, αλλά προφανώς τον πήραν τα σκάγια απ’ ό, τι έμαθα και τραυματίστηκε. Στη συνέχεια έριξα και δεύτερη σε δεύτερο υπάλληλο που ήταν εκεί, στα πλακάκια μπροστά του, αλλά αυτόν δεν πιστεύω να τον πήραν τα σκάγια. Δεν κοίταξα αν έχω τραυματίσει κάποιον και έφυγα. Κατέβηκα κάτω από τα σκαλιά ήσυχα, βγήκα έξω, είχα και κάτι φακέλα και τα πέταξα στην είσοδο και έφυγα. Επειδή δεν έβρισκα το ταξί που είχα τη βαλίτσα, πήγα με άλλο ταξί στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως. Μπήκα από τη είσοδο που δεν υπήρχαν αστυνομικοί, μπήκα στο πρώτο γραφείο που ήταν μπροστά μου, πυροβόλησα τρεις φορές, προς τους υπαλλήλους, χαμηλά προς τα πόδια τους. Δεν είδα αν είχε χτυπήσει κάποιος. Έφυγα αφού άφησα την καραμπίνα στο γραφείο που είναι προς την έξοδο της πόρτας. Μετά θυμήθηκα ότι είχα τους φακέλους και τους πέταξα στην πρασιά. Αφού βγήκα από τη έξοδο πήρα ένα ταξί και του είπα να με πάει στα ΚΤΕΛ για να πάρω το λεωφορείο για Καλαμάτα. Στο δρόμο, του είπα να με πάει Καλαμάτα και στην συνέχεια στην Πάτρα. Μου είπε ότι κοστίζει 250 ευρώ, του έδωσα 300 και με πήγε. Όταν έφτασα στην Πάτρα έβγαλα εισιτήριο για να πάω στην Ιταλία, την ίδια ημέρα με σκοπό στη συνέχεια να πάω στο Στρασβούργο, για να πυροβολήσω και εκεί. Προσπάθησα να κάνω ανάληψη από το Α.Τ.Μ. της (τράζεπας…), όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν γινόταν να κάνω ανάληψη από το μηχάνημα, γιατί ο λογαριασμός μου ήταν σε δολάρια και έπρεπε να πάω αύριο στην Τράπεζα να τα πάρω. Έτσι πήγα πρώτα και άλλαξα το εισιτήριο για Ιταλία, για να ταξιδέψω την επόμενη μέρα, που θα είχα κάνει την ανάληψη από την τράπεζα και μετά πήγα σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ, αλλά δεν είχε δωμάτιο και μου είπαν να ξαπλώσω στο καναπέ. Μετά από λίγο ήρθαν οι αστυνομικοί και με συνέλαβαν.»

Κλείνοντας την απολογία του, ο «πιστολέρο» ανέφερε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση

«Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να μπορεί ο πολίτης να βρίσκει το δίκιο του άμεσα. Λυπάμαι που τραυμάτισα τους ως άνω υπαλλήλους και είμαι διατεθειμένος να καλύψω τα έξοδα νοσηλείας τους μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ για όλους. Μετανιώνω που έφερα τις οικογένειες των υπαλλήλων αυτών σε αυτή την ταλαιπωρία και αγωνία. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω.»

Μετά την απολογία ο συνήγορος υπεράσπισης του 89χρονου Βασίλης Νουλέζας, αναφέρει: «Η υγεία του 89 χρόνου βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο δεν μπορεί να συνεχιστεί η κράτηση του στην φυλακή. Αν συμβεί οτιδήποτε αναπάντεχο την ευθύνη φέρουν όσοι εκδικητικά τον στέλνουν στην φυλακή. Στον 89 χρονών εντολέα μου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης στην καρδιά του στο Νοσοκομείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ στις 26/5/21. Όπως με ενημέρωσε η οικογένεια της αδερφής του. Που διαμένει στην Θεσσαλία και τον συνδράμει με κάθε τρόπο.

Ενόψει και των άλλων προβλημάτων υγείας του αλλά και της προχωρημένης ηλικίας του είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή υπό άθλιες κακές ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής κυρίως ιατρικής φροντίδας Αποκλείεται να κρατηθεί στην φυλακή ένας άνθρωπος που διάγει το 90ό έτος της ηλικίας του είναι υπέργηρος και είναι απάνθρωπο. Έχω στα χέρια μου το αποτέλεσμα της νοσηλείας του για 23 μέρες το Νοέμβριο 2019 στο ψυχιατρικό κατάστημα.

Έχουμε ζητήσει την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης αμέσως μόλις την παραλάβω θα υποβάλω αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους ενόψει ότι η οικογένεια της αδελφής του δηλαδή η ανιψιά του την οποία επισκέπτεται τακτικά και έχουν άριστους δεσμούς. Θα καταθέσει στην κυρία ανακρίτρια ότι προτίθεται να αναλάβει την πλήρη φιλοξενία φροντίδα του προκειμένου να ζήσει το υπόλοιπο τη ζωή στου αξιοπρεπώς παρόλο που εκείνος δεν θέλει να αποτελεί βάρος για κανέναν και σήμερα ακόμη που τον επισκέφτηκα στην ΓΑΔΑ μου επανέλαβε ότι προτιμά να μείνει στη φυλακή αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του.

Απευθύνω έκκληση στην ανακριτική αρχή και την αρμόδιο εισαγγελέα ενόψει ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα υγείας για τον εντολέα μου να επιληφθούν άμεσα. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος 90 χρονών να κρατηθεί στην φυλακή. Στο πέρας της πολύωρης ανακρίσεως ζήτησα από την κυρία ανακρίτρια Αθηνών να εφαρμοστεί η νομοθετική πρόβλεψη για τους υπερήλικες και να μεριμνήσει για την κατ’ οίκον περιορισμό του, ή τουλάχιστον για την κράτηση του σε νοσηλευτικό ίδρυμα δεδομένο ότι είναι πολύ αποδυναμωμένος εξασθενημένος και ευάλωτος ο οργανισμός του. Σήμερα λίγο πριν τον επισκεφτώ ζήτησε από τους αστυνομικούς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το πεπτικό του σύστημα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Έφυγα από τη συνάντηση μας συναισθηματικά πολύ φορτισμένος κυρίως για την γενναιότητα και την ευθύτητα του.

Η έννοια του δικαίου πρέπει να συμβαδίζει με την θεμελιώδη έννοια του ανθρωπισμού μια τέτοια δικαιοσύνη χρειαζόμαστε όχι εκδικητική. Θα επαναξιολογηθεί η ψυχική του υγεία και θα ενεργήσω τα δέοντα. Εύχομαι ο Θεός να του δώσει δύναμη και να επιστρέψει εκεί που τον αγαπούν να ζήσει το υπόλοιπο τη ζωή στου αξιοπρεπώς. Είχε την δυνητική ευχέρεια η κυρία ανακρίτρια να διατάξει τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Άλλωστε οποιαδήποτε ποινή και αν του επιβληθεί θα την εκτίσει στην κατοικία του. Δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος διαφυγής στο εξωτερικό -άλλωστε μπορεί να κρατήσει το διαβατήριο του -επιπλέον είναι τόσο επιβαρυμένη υγεία του και είναι τόσο καταβεβλημένος που δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδεχόμενο να επαναλάβει οποιοδήποτε αδίκημα.

Άλλωστε απολογούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους πέντε ανθρώπους που άθελά του τραυμάτισε πυροβολώντας στο δάπεδο και μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη να τους αποζημιώσει αστικά καταβάλλοντας συνολικά 10.000 € γεγονός που δείχνει έμπρακτη μεταμέλεια. Η Υγεία είναι το πολυτιμότερο έννομο αγαθό και είναι πραγματικά ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για τον δικαστή. Εγώ συνήγορος υπεράσπισης του παρόλη την αντίρρηση του και την επιμονή του να παραμείνει στη φυλακή εκτελώντας την εντολή των συγγενικών προσώπων του ενεργώ άμεσα για την αποφυλάκιση του.»